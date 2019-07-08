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كوريا الجنوبية ترسل قوات إلى جنوب السودان

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مسؤولان من منظمة الفاو وبرنامج الاغذية العالمي أثناء زيارة للنازحين في ولاية الوحدة بجنوب السودان خلال مايو 2017

سيول 8 يوليو 2019- اعلنت القوات االكورية الجنوبية الاثنين نشر فرقة جديدة من قواتها في جنوب السودان للمشاركة في تنفيذ مهام عمليات بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في البلاد (يونميس).

وطبقاً لتقرير نشرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) فإن أكثر من 280 جندي سيتم نشرهم ضمن قوة البعثة الأممية لمدة ثمانية أشهر.

وأشار التقرير إلى أن الفرقة ثمثل الدفعة الحادية عشرة من القوات التي أُرسلت إلى جنوب السودان منذ بداية الربع الثاني من العام 2013، وبحسب التقرير فإن بعض الجنود سيغادرون إلى جوبا الاثنين، بينما تغادر بقية القوات خلال الأسبوعين المقبلين.

ولفت التقرير إلى أن مهمة القوات الكورية الجنوبية سيتركز على المساعدة في إصلاح طريق السلام، وهو طريق سريع بطول 200 كيلومتر يربط بور ومنغالا وبيبور للمساعدة في إنعاش اقتصاد البلاد ودعم عمليات الأمم المتحدة بشكل أفضل.

وحصل جنوب السودان على استقلاله عن السودان المجاورة في يوليو 2011 بعد عقود من الحرب الأهلية التي أودت بحياة أكثر من مليوني شخص.



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