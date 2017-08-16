كوريا تطلب دعم السودان لترشيحها لمنظمة حظر الأسلحة

الخرطوم 16 أغسطس 2017- طلبت سيول من الخرطوم رسمياً، الأربعاء دعم ترشيحها لمنصب المدير العام لمنظمة الأسلحة الكيمائية خلال الانتخابات التي ستجري فى لاهاي نوفمبر القادم.

مقر الخارجية السودانية

ومنظمة حظر الاسلحة الكيمائية هيئة دولية عهد إليها تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1997، وتهدف إلى منع انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتدمير الموجود منها من أجل تعزيز الأمن العالمي.

وأشاد السفير الكوري بالخرطوم لي كي سيونق لدي لقائه وزير الدولة بالخارجية السودانية حامد ممتاز بـ" موقف السودان الواضح حيال الأوضاع في الجزيرة الكورية".

وأدانت الخارجية السودانية الأسبوع الماضي، بـ”أقوى العبارات” التصعيد الناجم عن مواصلة كوريا الشمالية لتجارب إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأعربت عن قلقها الشديد إزاء تطورات الأوضاع في منطقة شبه الجزيرة الكورية، ولهجة التصعيد المتبادل بين الأطراف ذات الصلة المباشرة بهذه التطورات.

وقال المتحدث باسم الخارجية قريب الله خضر في تصريح صحفى ـ الأربعاء إن السفير الكوري " طلب دعم السودان لترشيح بلاده لمنصب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال الانتخابات التي ستجري في شهر نوفمبر القادم بلاهاى".

وأفاد ان اللقاء بحث كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية العمل على دفع مجالات التعاون بين البلدين.

وطبقا للمتحدث فإن وزير الدولة،شكر الحكومة الكورية على الدعوة المقدمة له لزيارة كوريا الشهر القادم وقال إن "مثل هذه الزيارات ستعمل على اتاحة الفرصة للتعرف على المسؤولين الكوريين وزيادة سبل التواصل معهم".

ودعا الشركات ورجال الأعمال الكوريين للدخول في مجالات الاستثمار المتعددة في السودان والاستفادة من قرار الادارة الأميركية بالرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة للسودان ومنح الرخصة العامة للشركات للتعامل مع السودان.