كيان لطلاب وشباب (الشعبي) يبدي تململه من المشاركة في السلطة

الخرطوم 19 يناير 2018 ـ طالب كيان داخل حزب المؤتمر الشعبي المشارك في الحكومة السودانية، باسم "مبادرة الشباب والطلاب" الأمانة العامة للحزب للإنعقاد بشكل طارئ لتبني موقف واضح ومعلن حيال مستوى تنفيذ الحكومة لوثيقة الحوار الوطني.

علي الحاج يبلغ البشير بمبادرة حزبه لوقف الحرب

ويعزز بيان أصدرته ما تسمى بمبادرة شباب وطلاب المؤتمر الشعبي، الخميس، حالة تململ داخل الحزب المشارك في حكومة الوفاق الوطني بعد أن اتهم القيادي بالحزب كمال عمر، أخيرا، رئيس الوزراء بكري حسن صالح بالفشل في إدارة الحكومة ودعا لفض الشراكة والاتفاق على وضع انتقالي كامل تشارك فيه كل الأطراف السودانية بلا إقصاء.

وكانت معلومات قد رشحت، مساء الخميس، تفيد باحتشاد لعضوية المؤتمر الشعبي في مقره الرئيسي بالخرطوم وسط دعوات للتظاهر ضد الغلاء وارتفاع الأسعار.

وأكد البيان حق عضوية المؤتمر الشعبي وقواعده في التظاهر السلمي وتنظيم الاحتجاجات السلمية المعبرة عن تطلعات السودانيين في حياة كريمة، باعتبار ذلك حق دستوري متفق عليه ولا يتعارض مع موقف الحزب المشارك في حكومة الوفاق.

ورفض "قمع النظام وردود فعله الوحشية" في مواجهة المتظاهرين سلميا وطالب الحكومة بالإلتزام الكامل بتنفيذ وثيقة مخرجات الحوار الوطني وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

وتابع "نحمل الحكومة كامل المسؤولية في سياساتها القمعية وما ينتج عنها من ردود أفعال".

ودعت المبادرة في بيانها الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي وقيادته "للإنعقاد بشكل طارئ لتبيين موقف واضح ومعلن للرأي العام والشعب السوداني حول مستوى تنفيذ الحكومة لوثيقة الحوار الوطني وإتخاذ موقف عملي إزاء ذلك".

وأكدت ضرورة مراجعة السياسات الإقتصادية والتعديل العاجل في الموازنة بما يراعي مصلحة المواطن ويقلل الأعباء عليه، مشيرة إلى أن موازنة العام 2018 أعدت بشكل مخل تماما بحزمة الإصلاحات الإقتصادية المتفق عليها في وثيقة الحوار، و"ظهر ضعف الميزانية في ضعف قطاع الخدمات والرعاية الاجتماعية مقابل زيادة في الرسوم والجبايات".

إلى ذلك رفض شباب وطلاب الحزب "أي نية لتعديل الدستور من أجل السماح بترشيح الرئيس البشير لولاية أخرى".

وتولى علي الحاج منصب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي بعد رحيل مؤسس الحزب حسن عبد الله الترابي في مارس 2016.