كيان مدني بدارفور يدعو عبد الواحد لعدم عزل حركته عن عملية السلام

الخرطوم 9 أبريل 2018 ـ دعا "منبر المجتمع المدني الدارفوري"، الإثنين، قائد حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور لعدم عزل حركته عن عملية السلام والمشاركة في مشاورات حول السلام في السودان بألمانيا يومي 16 و17 أبريل الحالي.
- عبد الواحد يتحدث في ندوة بباريس...السبت 11 نوفمبر 2017 (سودان تربيون)
وتلعب الخارجية الألمانية منذ العام 2014 دور المسهل لعملية السلام والاصلاحات الديمقراطية في السودان وسبق ليها أن نظمت العديد من اللقاءات مع أو بين أطراف النزاع بالبلاد.
وقال بيان لمنبر المجتمع المدني الدارفوري إن "السلام الشامل أصبح مطلب كل سكان الإقليم ويدعوا المنبر حركة تحرير السودان لأن لا تعزل نفسها عن هذه المبادرة وألا تتمسك بالرفض غير المبرر والعدول عن مواقفها السابقة تحقيقا للمصلحة العامة للبلاد".
وظلت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد ترفض الحوار والتفاوض مع الحكومة السودانية وتشترط عدة مطلوبات بشكل مسبق من بينها معالجة قضية الأراضي "الحواكير".
في الأثناء تفاوض حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، الحكومة السودانية.
وينشط منبر المجتمع المدني الدارفوري ككيان مناوئ للحرب وداعي للسلام وظل مشاركا بفاعلية في كل مفاوضات السلام في ليبيا وأبشي وانجمينا وأبوجا والدوحة وهايدلبيرج بألمانيا والحوار الوطني.
وبحسب البيان الذي تلقته (سودان تربيون) فإن، "منبر المجتمع المدني الدارفوري ودفعا لكل المبادرات يؤيد بقوة ويدعم مبادرة ألمانيا الاتحادية بشدة لبداية المشاوارت والتفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة".
وتابع "المبادرة الألمانية جاءت في وقتها وبداية صحيحة وحقيقية لاستكمال العملية السلمية في دارفور وتعزيز السلام المستدام ودعم التنمية والاستقرار في الإقليم".
وأثنى منبر المجتمع المدني على جهود مجلس السلم والأمن الأفريقي وبعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" للدعم المتواصل واهتمامهما بعملية السلام وحثهما كل أطراف النزاع في السودان على الجلوس في تفاوض لحل مشاكل البلاد بالتفاوض.
وفي مارس الماضي أعلن السفير الألماني بالخرطوم، أولريش كلوكنر، لدى لقائه مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم عن اتفاق مع الخرطوم لفتح النقاش مع الحركات المسلحة في دارفور لتهيئة المناخ وإلحاق المعارضة بالحوار والمشاركة في وضع الدستور للتحضير للانتخابات المقبلة.
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