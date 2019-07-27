كير ومبعوث أميركي يناقشان تنفيذ اتفاقية السلام

جوبا 27 يوليو 2019-التقى وفد مشترك من الولايات المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة برئيس جنوب السودان سلفا كير في العاصمة جوبا الأربعاء.

سفير الولايات المتحدة في روما يصافح سلفا كير ويظهر الى اليمين نيال دينق نيال .. 24 يوليو 2019

ورافق وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان، نيال دينق نيال، الفريق لحضور الاجتماع في ستيت هاوس يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب بيان الرئاسة فإن الوفد قام بتقييم المناطق المتأثرة بالصراع وناقش مع زعيم البلاد تقديم المساعدة الإنسانية لجنوب السودان وتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة.

وفي سبتمبر من العام الماضي، وقعت الفصائل المتحاربة في جنوب السودان اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص ونزحت أكثر من مليوني شخص.

وأعرب سفير الولايات المتحدة في روما عن أمله في تحقيق السلام في جنوب السودان إذا نفذت الأطراف المتنافسة بالكامل اتفاقية السلام.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، مايكل بينلي ، إنهم سيعملون بجد لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

وحذر برنامج الأغذية العالمي الشهر الماضي من أن ما يقدر بنحو 7 ملايين شخص في جنوب السودان يعانون من نقص حاد في الغذاء، في حين أن أكثر من 20.000 شخص على وشك التعرض لمجاعة.

وفي الوقت نفسه، أعرب كير عن تقديره لدعم البرنامج المستمر لبلاده التي مزقتها الحرب.