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كير ومشار يتفقان على تشكيل حكومة الوحدة في الوقت المناسب

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سلفا كير التقى مشار في جوبا ..الاثنين 9 سبتمبر 2019

جوبا 10 سبتمبر 2019- اتفق رئيس جنوب السودان سلفا كير ومنافسه ريك مشار على ضمان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية المتفق عليها في اتفاقية السلام المنشطة بحلول نوفمبر.

جاء ذلك خلال اجتماع مباشر بين الزعيمين في العاصمة جوبا الاثنين. والتقى كير ومشار آخر مرة في أبريل في الفاتيكان روما.

وزار مشار آخر مرة جوبا في أكتوبر 2018 للاحتفال بتوقيع اتفاقية السلام المنشطة.

واكد توت جاتلواك ، رئيس اللجنة الوطنية للمرحلة قبل الانتقالية ، التزام قائدي جنوب السودان بضمان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في الوقت المناسب، وزاد "ركز الاجتماع على الحاجة إلى وضع الترتيبات الأمنية في الوقت المناسب ، لا سيما ضمان تجميع وتدريب ثلاثة وثمانين ألفًا من قوات حماية الرئاسة ".

من جانبه، قال وزير شؤون مجلس الوزراء في جنوب السودان، مارتن إيليا لومورو، إن الاجتماع يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الترتيبات الأمنية.

وقال لومورو للصحفيين في جوبا "لقد استعرضنا التقدم المحرز في مواقع التجميع، واستعرضنا التقدم المحرز في الإمدادات لمواقع التجميع وعملية الفرز".

وأضاف: " قطعنا أميالاً في انجاز القضايا المتعلقة بالتجميع من أجل إنشاء قوات موحدة قبل نوفمبر".

وانحدر جنوب السودان إلى الحرب في منتصف ديسمبر 2013 عندما اتهم كير زعيم المتمردين السابق بالتخطيط لانقلاب.

وفي سبتمبر 2018، وقعت الفصائل المتنافسة المشاركة في النزاع اتفاق سلام لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من مليوني شخص في البلاد.



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