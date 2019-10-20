كير ومشار يستدعيان الأجهزة الأمنية بعد تعثر محادثات ثنائية

جوبا 20 أكتوبر 2019- أعلن وزير الإعلام بحكومة جنوب السودان مايكل ماكوي لويث إن رئيس البلاد سلفا كير ومنافسه رياك مشار سيلتقيان الأحد برؤساء الأمن لاطلاعهم على وضع الترتيبات الأمنية.

مشار وصل جوبا والتقى سلفا .. السبت 19 أكتوبر 2019

وفي تصريحات للصحفيين السبت، قال ماكوي إن الزعيمين ناقشا القضايا العالقة الحاسمة المتعلقة بتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة.

ووصل زعيم المعارضة مشار السبت إلى العاصمة جوبا وأجرى جولة أخرى من محادثات السلام مع الرئيس كير.

وأضاف المسؤول الحكومي "ناقش الزعيمان القضايا المتعلقة بالترتيب الأمني ولم تسر المحادثات بشكل جيد وقررا استدعاء الآليات الأمنية للحضور وإيضاح إلى مدى تسير الترتيبات الأمنية ".

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة الإعلام في حركة المعارضة المسلحة بيتر ماناوا جاتكوث إن مشار سيقضي يومين لمناقشة القضايا العالقة مثل الترتيبات الأمنية وعدد الولايات.

وأوضح جاتكوث في تصريحات للصحفيين في مطار جوبا السبت "بصفتنا في المعارضة وضعناها إكمال الترتيبات الأمنية شرطاً قبل تشكيل الحكومة الانتقالية، مشيراً إلى إن مشار سيجري محادثات مع وفد من مجلس الأمن الدولي من المتوقع أن يصل إلى جوبا الأحد.

والأسبوع الماضي، حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأطراف في اتفاقية السلام في جنوب السودان على مواصلة الاجتماع بانتظام لحل القضايا الجوهرية المعلقة اللازمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية.

وانحدر جنوب السودان إلى الحرب في ديسمبر 2013 عندما اتهم كير مشار بالتخطيط لانقلاب، وهي مزاعم رفضها الأخير.

وفي سبتمبر 2018، وقعت الفصائل المتنافسة المشاركة في النزاع اتفاق سلام لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من مليوني شخص في البلاد.