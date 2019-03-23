كير ووزير خارجية الفاتيكان يناقشان تطبيق السلام في جنوب السودان

جوبا 23 مارس 2019- ناقش رئيس جنوب السودان سلفا كير مع وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الجمعة الطرق كيفية تقديم البابا دعما لعملية السلام والمصالحة في جنوب السودان.
- كير يصافح وزير خارجية الفاتيكان
وفي 16 مارس، زار كير دولة الفاتيكان حيث ناقش مع البابا فرانسيس الطرق التي يمكن أن تسهم بها الكنيسة الكاثوليكية في تحقيق المصالحة وإعادة الإعمار في جنوب السودان.
كما عقد اجتماعًا مع وزير خارجية الفاتيكان بارولين ، ورئيس الأساقفة بول غالاغر وزير الفاتيكان للعلاقات مع الدول.
وفي بيان صدر في العاصمة جوبا الجمعة، قالت الرئاسة إن رئيس الأساقفة غالاغر عقد اجتماعًا مع الرئيس كير صباح الجمعة، حيث ناقش الاجتماع "الوضع العام في البلاد وسبل تطبيق اتفاقية السلام".
وأكد الدبلوماسي الزائر في تصريحات بعد الاجتماع، "استعداد البابا لدعم عملية السلام في جنوب السودان". وأشار إلى أن لقائه بالرئيس كير كان "مثمراً وبناءً".
وخلال لقائه مع كير، جدد البابا فرانسيس عزمه على زيارة جنوب السودان لدعم تنفيذ السلام في البلاد.
وفي عام 2017، أعلنت الكنيسة الكاثوليكية عن زيارة البابا فرانسيس لجنوب السودان في أكتوبر من ذلك العام. ومع ذلك، فإن الظروف الأمنية بسبب استمرار الحرب لم تسمح بتلك الزيارة.
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