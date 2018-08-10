كير يأمر الجيش بدمج المتمردين السابقين

جوبا 10 أغسطس 2018- أصدر رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير تعليمات للجيش بأن يدير ظهره للحرب وأن يستعد للترحيب بدمج المتمردين السابقين الذين سينضمون إليهم قريبا لتشكيل جيش واحد.

سلفا يتحدث في مقر قيادة الجيش 9 أغسطس 2018,,(صورة لرئاسة جنوب السودان)

وخلال 8 شهر من بداية الفترة الانتقالية يجب على مقاتلي المتمردين الاندماج في الجيش الوطني بعد تلقي التدريب اللازم.

وفي كلمة ألقاها داخل مقر جيش جنوب السودان في جوبا الخميس أطلع كير الجيش على الاتفاقات الأخيرة حول قضايا الحكم والترتيبات الأمنية بين الحكومة وجماعات المعارضة. وأكد التزامه بالتنفيذ الكامل لاتفاق السلام.

ولفت إلى أنه سيكون هناك جيش واحد مهمته الدفاع عن البلاد وأنه لا يجب على أحد ان يعتبر المتمردين السابقين أعداء بعد الآن، وزاد "يجب أن يكون أعضاء الجيش متحدين وعليكم أن تحترموا زملائكم الذين سينضمون إليكم من المعارضة".

واتهم جيش جنوب السودان بجرائم حرب وأعمال وحشية ضد المدنيين في مناطق الصراع.

وتنص الترتيبات الأمنية على أنه يجب بناء جميع القوات النظامية والشرطة والجيش وقوات الأمن قبل نهاية الفترة الانتقالية التي تبلغ 36 شهراً.

وقال الرئيس أيضا إن الجيش يجب أن يشارك في بناء الطرق والجسور والبنى التحتية الاقتصادية بالإضافة إلى المشاريع الوطنية الحيوية الأخرى.