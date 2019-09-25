كير يجتمع بمسؤولي الأمن لبحث ارتفاع معدلات الجريمة في البلاد

جوبا 25 سبتمبر 2019- عقد رئيس جنوب السودان سلفا كير الثلاثاء اجتماعًا مع أعضاء مجلس الأمن القومي في العاصمة جوبا.
- رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت
وقال وزير الداخلية مايكل شينجيك في حديثه للصحفيين بعد الاجتماع ان المناقشات تركزت على الوضع الأمني في البلاد، وخاصة في العاصمة جوبا، لافتاً إلى إن الاجتماع تطرق للزيادة الأخيرة في الجرائم في جوبا.
وأشار المسؤول الحكومي إلى إن وحدات الأمن في البلاد تمكنت من القبض على معظم المجرمين المتورطين في جرائم خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وفقًا للوزير وافق أعضاء مجلس الأمن على تنفيذ توجيهات الرئيس للوحدات الأمنية والمؤسسات ذات الصلة لوضع التدابير اللازمة لمنع الجريمة.
وفي عام 2017، اتهم زعيم جنوب السودان أفراد الجيش والشرطة بأنهم مسؤولون عن ارتفاع معدلات الجريمة الليلية في جوبا ومناطق مختلفة في البلاد.
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