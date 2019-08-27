كير يحث مواطني البلاد على العودة إلى ديارهم

جوبا ٢٧ أغسطس 2019 - حث رئيس جنوب السودان سلفا كير مواطني بلاده المقيمين في أوغندا على العودة إلى ديارهم والمشاركة في تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة.

سلفا كير ميارديت في صورة تعود الى العام 2018

وقال كير في تصريحات فى نهاية زيارته لاوغندا التى استغرقت يومين " الآن صمتت البنادق واصبحت القوات التي ترفض السلام لا تمثل تهديدا كبيرا. أرحب بكل من هم على استعداد للعودة إلى ديارهم للمشاركة في الحكومة الانتقالية قبل الانتخابات الوطنية الجارية ليقرر المواطن من يحكمه ".

وتستضيف أوغندا أكبر عدد من اللاجئين في إفريقيا، ثلثيهم فروا من الصراع في جنوب السودان.

وفي سبتمبر 2018 وقعت الأطراف المتصارعة في جنوب السودان اتفاق سلام نهائي في أديس أبابا ، بعد مفاوضات توسطت فيها الحكومة السودانية وبتكليف من الكتلة الإقليمية (الايقاد) ٠

وبحسب تقارير فان كير وموسيفيني ناقشا المسائل المتعلقة بتمديد الطريق والكهرباء إلى جوبا عاصمة جنوب السودان.

ونقلت تقارير عن موسيفيني قوله إن جنوب السودان لا يحتاج إلى الحرب بل إلى السلام والانتخابات من أجل تحقيق الاستقرار .

وانزلق جنوب السودان في حرب أهلية ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس كير نائبه السابق رياك مشار بالتآمر للإطاحة بحكمه ، وهي اتهامات رفضها الأخير.

وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين آخرين ، مما دفع الأمم المتحدة إلى تصنيف البلاد كأكبر أزمة لاجئين في إفريقيا.