كير يرفض دعوات المعارضة للتخلي عن السلطة

جوبا 25 أبريل 2018- رفض رئيس حكومة جنوب السودان الفريق سلفا كير دعوات جماعات المعارضة باستقالته كجزء من اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة في البلاد.

رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت

وأتهم كير الثلاثاء جماعات المعارضة بالعمل على ضمان تخليه عن السلطة، وأضاف " أن المعارضة تريدني أن أوقع اتفاق سلام والتنحي فوراً، إذا ما هو حافزي في جلب السلام إذا كان السلام هو الذي يؤدي إبعادي، لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك، لم يفعل البشير ذلك عندما كنا نقاتله".

ووصف زعيم جنوب السودان مطالب المعارضة بأنها "غير معقولة"، وأردف "إنهم يعتقدون أنني أعيق السلام وإذا تمت إزاحتي بعد توقيع الاتفاقية فلن تكون هناك مشكلة، يريدون مني التوقيع على الاتفاق ثم التنحي على الفور".

وينزلق جنوب السودان في حرب أهلية السودان بين قوات الحكومة وقوات المعارضة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار. وفي ديسمبر 2013 اتهم الرئيس كير مشار وعشرة آخرين بمحاولة الانقلاب.

وأودى القتال بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد الملايين من سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون.