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كير يصل بكين لحضور قمة التعاون الصيني-الأفريقي

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جوبا 29 أغسطس 2018- وصل رئيس جنوب السودان الفريق سلفا كير إلى بكين الثلاثاء للمشاركة في منتدى التعاون الصيني- الأفريقي الذي سيعقد في العاصمة الصينية يومي 3 و 4 سبتمبر.

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سلفا كير ميارديت

وسيُعقد منتدى هذا العام تحت شعار "الصين وأفريقيا: نحو مجتمع أقوى مع مستقبل مشترك من خلال التعاون المربح للجانبين".

ويرافق الرئيس كير، الذي سيعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين صينيين وشركات نفطية، من بين آخرين وزير الخارجية نيال دينق نيال وعدد من الوزراء.

وعلى رأس أجندة منتدى التعاون الصيني-الأفريقي هذا العام مبادرة الحزام والطريق التي تهدف إلى تحسين العلاقات التجارية والنقل بين الصين والعالم من خلال استثمارات البنى التحتية.

وتهدف المبادرة، التي أطلقتها الصين في عام 2013 والتي تشمل إثيوبيا والصومال من دول شرق أفريقيا، من أجل الوصول بشكل أفضل إلى السلع الصينية إلى العالم وتعزيز وجودها الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

وسيحضر الاجتماع السنوي عدد كبير من القادة الأفارقة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة و27 منظمة إقليمية ودولية أفريقية.



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