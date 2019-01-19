كير يطالب السيسي بحشد الدعم الإقليمي والدولي لسلام جنوب السودان

جوبا 19 يناير 2019- حث رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت ، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على تشجيع المانحين الإقليميين والدوليين على المساهمة في تمويل عملية تنفيذ السلام في جنوب السودان.
- الرئيس المصري استقبل نظيره الجنوب سوداني في القاهرة الخميس 17 يناير 2019
وعاد سلفا كير إلى جوبا الجمعة بعد زيارة استغرقت يومين إلى القاهرة حيث بحث مع نظيره المصري تنفيذ عملية السلام والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت رئاسة جنوب السودان أن كير الذي وصل إلى القاهرة الأربعاء 16 يناير التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس لمناقشة "القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة اتفاقية السلام التي تم توقيعها مؤخرا والتعاون الاقتصادي".
وفي بيان صدر بعد الاجتماع الخميس، أشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إلى أن الزعيمين ناقشا تنفيذ عملية السلام التي وقعت في سبتمبر الماضي، لافتاً إلى أن كير أكد أن حكومته بحاجة إلى دعم لجهودها الرامية إلى تنفيذ اتفاق السلام.
وقال راضي "وفي هذا الصدد، أعرب الرئيس كير عن تقديره لجهود مصر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية من أجل توفير فهم أفضل لطبيعة التحديات التي تواجه جنوب السودان، ولتأكيد أهمية دعم الاستقرار والمصالحة الوطنية في البلاد ، ولحث المجتمع الدولي للحفاظ على تعهداته والتزاماته تجاه جنوب السودان".
وأوضح البيان أن كير أشاد بالدور المصري في تحقيق الاستقرار بإفريقيا، حيث تستعد لترؤس الاتحاد الأفريقي 2019، منوهاً كذلك الى أن رئيس الدولة الوليدة ثمن دور مصر المحوري في تعزيز الاستقرار في أفريقيا، مما يجعلها مؤهلة لقيادة الاتحاد الإفريقي.
والتقى كير الخميس بممثلي جالية جنوب السودان في مصر، حيث أطلعهم على عملية تنفيذ السلام وأكد لهم أنه وجه حكومته لتكريس كل موارد البلاد من أجل إنفاذ السلام.
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