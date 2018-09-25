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كير يعين جنرالاً على القائمة السوداء للأمم المتحدة نائباً لوزير الدفاع

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جوبا 25 سبتمبر 2018- في خطوة يمكن اعتبارها تطورا سلبيا منذ التوقيع على اتفاقية السلام المنشطة، عين رئيس جنوب السودان الفريق سلفا كير الاثنين جنرالاً على القائمة السوداء للأمم المتحدة كنائب لوزير الدفاع.

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مالك روبن نائب رئيس قوة الدفاع والمفتش العام لجيش جنوب السودان

وفي مرسوم رئاسي أعلنه تلفزيون جنوب السودان مساء الاثنين، عين كير نائب رئيس الدفاع للخدمات اللوجستية في جيش جنوب السودان مالك روبن رياك رينجو نائبا لوزير الدفاع.

وفى مايو الماضي فرض مجلس الامن الدولي عقوبات ضد العديد من وزراء ومسؤولين في جنوب السودان بما فيهم الجنرال رينجو بتهم تتعلق بعرقلة جهود السلام ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في المناطق المتأثرة بالحرب.

في تقرير صادر عن فريق الخبراء المعني بجنوب السودان في يناير 2016 تم اتهام نائب الوزير الجديد بتسليح شباب بول نوير في أوائل 2015 لتسهيل مشاركتهم في هجمات الحكومة على مواقع حركة التمرد الرئيسية في البلاد في ولاية الوحدة. وارتكبت الميليشيا القبلية في ذلك الوقت جرائم حرب وأعمال وحشية ضد المدنيين.

وفي 3 مايو 2018، عين الرئيس سلفا كير جنرالاً آخر على القائمة السوداء للأمم المتحدة كرئيس أركان للجيش الشعبي لتحرير السودان.

وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات على الجنرال غابرييل جوك رياك في 5 يوليو 2015، لدوره في الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار بصفته قائداً لقطاع الجيش الشعبي لتحرير السودان الذي يعمل بشكل أساسي في ولاية الوحدة.



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