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كير يقول إن بلاده تُعاقب لعدم تقديرها الدعم الغربي خلال (حرب التحرير)

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جوبا 24 أبريل 2018 - قال رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت إن القوى الغربية تعاقب بلاده لأنها لم ترد الجميل مقابل دعمها خلال الحرب الاهلية الطويلة ضد السودان.

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سلفا كير رئيس جنوب السودان في صورة تعود الى نوفمبر 2015 (رويترز)

وقال كير في اجتماع لأعضاء مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي "تعاني البلاد اليوم بسبب العقوبات التي نتلقاها من الدول الغربية، إنهم يعتقدون أنهم قدموا إلينا الدعم خلال حرب الكفاح التحرري. لقد سألتني القوى الغربية عدة مرات في اجتماعات خاصة مع ممثلي الشركات التجارية الخاصة ما إذا كنا ما نزال نتذكر أولئك الذين وقفوا إلى جانبنا خلال الحرب وكيف ننوي الاعتراف بدورهم".

ولفت كير إنه وزملاءه يدركون الدعم الذي قدمته القوى الغربية والزعماء الأفارقة لشعب جنوب السودان في أوقات مختلفة، لكنه أكد أن استمرار الحرب الأهلية المستمرة لا يعني بالضرورة أن حكومته لا تعترف وتقدر الدعم الغربي.

وأردف "نحن نعرف دولا في الغرب وأفريقيا وقفت إلى جانبنا خلال الحرب. لقد ذكرناهم في عدد من المناسبات الرسمية والخاصة، نحن نفعل ذلك لأننا نقدر الدعم الذي قدموه لنا لكن هذا لا يعني أنهم يعلموننا كيف نقدر الدعم ".

وينزلق جنوب السودان في حرب أهلية السودان بين قوات الحكومة وقوات المعارضة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار. وفي ديسمبر 2013 اتهم الرئيس كير مشار وعشرة آخرين بمحاولة الانقلاب.

وأودى القتال بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد الملايين من سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون.



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