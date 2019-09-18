كير يلتقي مبعوث إريتريا الخاص إلى جنوب السودان

جوبا 18 سبتمبر 2019- عقد رئيس جنوب السودان سلفا كير والمبعوث الإريتري الخاص لجنوب السودان عثمان صالح اجتماعًا في جوبا الثلاثاء لبحث القضايا التي تهم البلدين.
- سلفا كير ميارديت
وقال نائب وزير الخارجية في جنوب السودان دينق داو دينق للصحفيين عقب الاجتماع إن عثمان سلم رسالة إلى زعيم جنوب السودان من نظيره أسياس أفورقي.
ووفقًا للوزير فقد اعرب المبعوث الإريتري عن تقديره للدور الذي لعبه كير في إنهاء الأزمة السياسية في السودان المجاور، مشيراً إلى الطرفين ناقشا كذلك مجموعة من القضايا الثنائية التي تهم البلدين.
وفي أغسطس من العام الماضي ، زار الرئيس كير أسمرة وأجرى محادثات مع أفورقي عبر خلالها الأخير عن دعمه لجنوب السودان وحث كير على تعزيز العلاقات مع دول القرن الأفريقي.
ويقول مراقبون إن الزيارة التي استغرقت يومين تعتبر بمثابة تأكيد لدينامية جديدة في منطقة القرن الإفريقي بعد المصالحة التي جرت العام الماضي بين أديس أبابا وأسمرة.
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