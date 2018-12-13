كير يناقش تطبيق اتفاق السلام مع نائب رئيس جنوب افريقيا

جوبا 13 ديسمبر 2018- بحث رئيس جنوب السودان سلفا كير الأربعاء تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة مع نائب رئيس جنوب افريقيا، مبعوث بلاده الخاص الى جنوب السودان، ديفيد مابوزا.

رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت

ووصل كير إلى بريتوريا صباح الأربعاء لبدء زيارة تستغرق ثلاثة أيام برفقة وزير الدفاع كول مانيانق جوك، والوزير في مكتب الرئيس ماييك دينق ، ووزير الأراضي والإسكان والتخطيط لادوري غور.

وقالت رئاسة جنوب أفريقيا إن الرئيس الزائر أجرى لقاءً تشاورياً مع نائب الرئيس في بريتوريا مساء الأربعاء.

وجاء في البيان: "ناقش الاجتماع التطورات والتقدم نحو تحقيق السلام الدائم والاستقرار في جنوب السودان. بحث الزعيمان ايضا التقدم الذي تم احرازه نحو انشاء حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية كما هو منصوص عليه في اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان".

وفي الأسبوع الماضي، كان نائب الرئيس مابوزا في كينيا وأوغندا لإجراء محادثات مع الرئيس أوهورو كينياتا والرئيس يوري موسيفيني حول عملية السلام في جنوب السودان.

وتقول مصادر أن زيارة سلفا كير تهدف إلى حشد الدعم الإقليمي لتنفيذ اتفاقية السلام.