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كير يوجه الجيش والأجهزة الأمنية بالالتزام بوقف إطلاق النار

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جوبا 26 سبتمبر 2018- وجه رئيس جنوب السودان سلفا كير الجيش والأجهزة الأمنية بالالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الذي ما زال يواجه بعض الخروقات في الوحدة والاستوائية بعد 13 يوما من توقيع اتفاق السلام المنشط.

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سلفا كير أثناء حديثه في رئاسة الاركان 9 أغسطس 2018

وجاءت توجيهات كير خلال اجتماع مجلس الأمن القومي في جوبا الثلاثاء بحضور كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين لمناقشة الوضع في البلاد بعد أسبوعين من بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية.

وقال وزير داخلية جنوب السودان مايكل شيانقجيك إن كير "وجه جميع الأجهزة الأمنية المختلفة إلى التقيد باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين الحكومة وقوات المعارضة".

وفي يومي الأحد والاثنين وردت تقارير عن وقوع اشتباكات بين الجيش وجماعة المعارضة المسلحة الرئيسية قبل أسبوعين من تنفيذ الترتيبات الأمنية التي تشمل إنشاء مناطق تركيز القوات وفك الارتباط القوات.

وفي هذا الصدد اختتمت آلية مراقبة ترتيبات وقف إطلاق النار والأمن الانتقالي ورشة عمل ضمت ممثلين للحكومة ومجموعات مسلحة.

وحددت الورشة طرائق لتفعيل إطار وقف إطلاق النار الدائم، كما أبلغ شركاء السلام الآلية عن خططهم لتنفيذ وقف إطلاق النار وفقا لمصفوفة التنفيذ. وتشمل المصفوفة إطلاق سراح أسرى الحرب والمحتجزين وفتح ممرات إنسانية.

وقال المبعوث الخاص للمملكة المتحدة للسودان وجنوب السودان كريس تروت في تغريده الثلاثاء أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنوب السودان نظم اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأزمة الإنسانية في جنوب السودان.

وأشار إلى أن "المناقشة تركز على التحديات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني: الطبيعية والبيروقراطية من الجهات المسلحة. ومن المهم أن تبذل أطراف جنوب السودان المزيد من الجهود للسماح لشركائنا بالوصول إلى الشعب".



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