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كير يوجه الشرطة بالترحيب بالمتمردين السابقين

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جوبا 18 أكتوبر 2018- حث رئيس جنوب السودان سلفا كير قوات الشرطة على الاستعداد لاستقبال مقاتلي جماعات المعارضة السابقين الذين سينضمون إليهم في عملية نزع السلاح والدمج تماشياً مع اتفاقية السلام .

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سلفا كير أثناء حديثه في رئاسة الاركان 9 أغسطس 2018

وألقى الرئيس كير الأربعاء ، كلمة أمام مسؤولي الشرطة في اجتماع عقد في العاصمة جوبا في إطار حملة توعية بالسلام لإيجاد بيئة مواتية لتنفيذ اتفاق السلام المنشط.

وأمر كير ضباط الشرطة بتعزيز ثقافة السلام والتسامح بين قواتهم والتعامل مع روح السلام والتسامح مع مقاتلي جماعات المعارضة عند وصولهم إلى جوبا في إطار الترتيبات الأمنية.

واتفق شركاء السلام على خلق بيئة مواتية في البلاد وبناء الثقة بين القوات المسلحة من الجانبين حيث سيتم توحيدها خلال الفترة الانتقالية.

وحضر الاجتماع وزير الداخلية ووزير الأمن القومي ووزير الإعلام ووزير حماية الحياة البرية والسياحة ومستشار الرئيس للشؤون الأمنية .

وتمشيا مع اتفاق السلام، يعاد تشكيل لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في غضون 30 يوما بعد توقيع الاتفاق.

وأطلع وزير الإعلام والعضو البارز في فريق التفاوض الحكومي مايكل ماكوي الاجتماع على عملية السلام والجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذها.

وأشار الى أن الحكومة دفعت ثمناً باهظاً للتوقيع على الاتفاقية، منوها إلى أن الرئيس سلفا كير وافق على تعيين خمسة نواب قبل إبرام الاتفاقية.

وقال ماكوي إن القوات النظامية يجب أن تكون مدربة بشكل جيد وأن تكون مستعدة للفترة الانتقالية والعملية الانتخابية التي ستكون في نهاية تنفيذ اتفاقية السلام.



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