كينياتا يتعهد بحماية أعضاء المعارضة المسلحة في جنوب السودان

كمبالا 30 مايو 2018 ـ تعهد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بحماية أعضاء المعارضة المسلحة الرئيسية في جنوب السودان التابعة لنائب الرئيس السابق ريك مشار، حسبما كشف أحد مسؤولي المعارضة.
- رئيس جنوب السودان سلفا كير برفقة الرئيس الكيني أورهور كينياتا ( ا ب)
وقال المسؤول إن الزعيم الكينى أعلن ذلك عندما قام وفد من حركة مشار برئاسة هنرى أودار نائب رئيس الحركة وأنجلينا تيني وستيفن بار كويول بزيارة نيروبي بداية هذا الأسبوع، لافتاً إلى أن كينياتا تعهد كذلك بإنهاء الاعتقالات غير القانونية واختطاف وترحيل أعضاء المعارضة إلى جوبا.
وحضر عدد من كبار ضباط الأمن الكينيين الاجتماع بين كينياتا ووفد المعارضة المسلحة في نيروبي.
وأكد كينياتا خلال الاجتماع أنه سيقنع نظيره في جنوب السودان سلفا كير بإطلاق سراح المتحدث باسم مشار السابق جيمس غاتديت وكذلك محامي حقوق الإنسان في جنوب السودان دونق صامويل وآخرين.
وأشار مسؤول المعارضة إلى أن الرئيس الكيني في ختام الاجتماع أعطى الضوء الأخضر للمعارضة المسلحة في كينيا لإجراء مسيرة سلمية تطالب بالسلام والاستقرار في جنوب السودان.
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