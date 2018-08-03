كينيا تطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن ملاحقة (الجنائية) للرؤساء

الخرطوم 3 أغسطس 2018 ـ طلبت كينيا، نيابة عن الدول الأفريقية، من الأمم المتحدة إدراج طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن حصانات رؤساء الدول والحكومات وغيرهم من كبار المسؤولين في جدول أعمال دورتها القادمة في سبتمبر.

مقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي

ووجهت بعض البلدان الأفريقية انتقادات شديدة للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي لمطاردة زعماء القارة بمن فيهم الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الكيني أوهورو كنياتا.

ويأتي طلب سفير كينيا لدى الأمم المتحدة لازاروس امباي امايو في أعقاب قرار الاتحاد الأفريقي في يناير الماضي بطلب رأي من المحكمة التي تعد أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تختص في النزاعات بين الدول.

وطلب مندوب كينيا من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في رسالة عممت أواخر يوليو الماضي، أن يطلب من الجمعة العامة تقديم الطلب الأفريقي للحصول على رأي استشاري محكمة العدل بشأن الحصاة في جدول أعمالها.

وفي رسالة عُممت يوم الأربعاء طلب أمينو من الأمين العام أنطونيو غوتيريس أن يطلب من الجمعية العامة تقديم الطلب الأفريقي للحصول على رأي استشاري بشأن الحصانة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤقت للدورة الـ 73.

ويقتضي إجراء الإحالة إلى محكمة العدل أن تتم من قبل هيئة بالأمم المتحدة مثل الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا.

وبحسب مذكرة توضيحية مرفقة برسالة أمايو فإن "مسألة الحصانة أصبحت في السنوات الأخيرة واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في القانون الدولي".

وقالت المذكرة إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "ستستفيد من طلب الجمعية العامة بإصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يفسح المجال للغموض الواضح والالتزامات المتنافسة بموجب القانون الدولي".

في مارس 2005 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1593 الذي قرر فيه إحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ولاحقا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني، الأولى في العام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والثانية في 2010 بتهمة ارتكاب إبادة.

واتهمت المحكمة الرئيس الكيني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب أعمال عنف أعقبت الانتخابات في عام 2007.

وقالت نائبة مدير برنامج العدالة الدولية التابع لـ "هيومن رايتس ووتش" إليس كيبلر، إن طلب كينيا للحصول على رأي استشاري لا يلغي الطلبات المعلقة من المحكمة لأن تقوم الدول الأعضاء فيها باعتقال البشير إذا كان موجوداً في أراضيها.

وتابعت "لقد قضت المحكمة الجنائية الدولية عدة مرات بأن دولها الأعضاء ملزمة بالقبض على هذا الهارب من العدالة إذا كان موجودا على أراضيها، وقد تجنبت عدة ولايات أو قلصت مثل هذه الزيارات عن طريق إعادة جدولة المؤتمرات أو توضيح أنه يخاطر بالتوقيف على أراضيها".