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الاتحاد الأوروبي يقول أنه مستعد لفرض حظر الأسلحة على جنوب السودان

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جوبا 9 مارس 2018- هدد الاتحاد الأوروبي يفرض حظر على الأسلحة على جنوب السودان إذا لم توقف الأطراف المتحاربة في البلاد الأعمال العدائية وتجاهلت محادثات السلام الجارية.

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استخدم الطرفان في جنوب السودان الأسلحة الخفيفة لارتكاب انتهاكات (شبكة العمل على الأسلحة الصغيرة في جنوب السودان)

وفي تصريحات للصحفيين في العاصمة جوبا الخميس قال السفير الألماني في جنوب السودان جاث هندريريك "إذا لم يكن هناك سلام ومحاسبة ، فلا يمكننا تنفيذ برامج تنمية في جنوب السودان. سيجدد الاتحاد الاوروبي حظر الاسلحة الذي فرضه منذ فترة طويلة على جنوب السودان."

وناشد المسؤول الألماني زعماء جنوب السودان بالالتزام بإحلال سلام دائم في الدولة التي تنزلق في حرب أهلية منذ 2013، وأردف "لقد حان الوقت لقادة جميع الاطراف فى جنوب السودان الالتزام بجلب السلام والاستقرار للبلاد".

ويأتي التهديد بفرض حظر على الأسلحة بعد يوم من قيام الولايات المتحدة بتعميم مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدد بفرض حظر على الأسلحة على جنوب السودان واتخاذ "جميع التدابير المناسبة" ضد أولئك الذين يعوقون جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة والدول الإقليمية .

وطالب مشروع قرار واشنطن وضع حد للقتال في الدولة الوليدة وحث الأطراف المتحاربة على احترام اتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة يوليو 2016.

وأعرب مجلس الأمن، وفقا لمشروع القرار، عن اعتزامه النظر في جميع التدابير المناسبة بما في ذلك حظر توريد الأسلحة لتعطيل قدرة الأطراف على شراء الأسلحة والذخيرة حتى يمكن المضي قدما في عملية السلام".



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