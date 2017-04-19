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لاجئون من جنوب السودان يطلقون سراح 16 موظفا أمميا

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جوبا 19 أبريل 2017 ـ قالت الأمم المتحدة إن 16 من موظفيها الذين أحتجزوا في البداية كرهائن على يد لاجئين من جنوب السودان في مخيم شرق الكونغو، جرى اطلاق سراحهم.

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مواطن يتحدث لقوات حفظ السلام العاملة في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية في كينشاسا، 10 أبريل 2017 (الأمم المتحدة)

وأعلنت المنظمة الدولية في بيان الثلاثاء أن لاجئين من جنوب السودان أحتجزوا 16 من موظفيها كرهائن وطالبوا بنقلهم إلى دولة أخرى لتجنب عودتهم قسرا إلى جنوب السودان.

وأضاف البيان "أن جميع العاملين عادوا بسلام إلى منازلهم، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وان البعثة تحقق في الحادث".

ووفقا للأمم المتحدة فإن لاجئي جنوب السودان هم من بين 530 شخصاً فروا من البلاد العام الماضي ويقيمون في معسكر الأمم المتحدة في مونيجى شمال جوما.

وغالبية الذين فروا كانوا جزءا من فصيل المعارضة المسلحة التابعة لنائب الرئيس السابق رياك مشار الذي فر من البلاد عندما وقعت إشتباكات مع القوات الموالية للحكومة في العاصمة جوبا العام الماضي.

ويريد مقاتلو مشار ترحيلهم إلى أوغندا أو كينيا أو إثيوبيا، ولكن الدول الثلاث رفضت استقبالهم.

وتندلع حرب أهلية في جنوب السودان منذ ديسمبر 2013 عندما اشتبكت القوات المتحالفة مع الرئيس سلفاكير مع الموالية لنائبه السابق مشار، وقتل عشرات الآلاف وشرد الملايين في أسوأ أعمال عنف في الدولة الوليدة منذ استقلالها عن السودان.



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