لافروف: مهتمون بالاستثمار في السودان ونحترم سيادته

الخرطوم 8 سبتمبر 2017 ـ أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اهتمام بلاده بتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة مع السودان، وذكر أن موسكو أصرت دائما على تبني مقاربات دولية مبنية على احترام السيادة السودانية.

الجاز ونائب رئيس مجلس الدومه الكساندر جيكوف .. (سونا)

وجاءت تصريحات لافروف في مستهل لقائه، يوم الجمعة، مساعد الرئيس السوداني عوض الجاز، نائب رئيس اللجنة العليا لملف العلاقات السودانية الصينية الهندية الروسية، الذي يزور موسكو حاليا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن لافروف قوله: "إننا مهتمون بالتطوير الشامل للعلاقات التجارية الاقتصادية، وبتنفيذ مشاريع مشتركة متبادلة المنفعة، وندعم الحرص السوداني في هذا الاتجاه بنشاط".

وتابع: "لقد دعونا إلى النظر في كافة القضايا التي نشأت ولا تزال تنشأ حول السودان من منطلق العدالة، ووصلنا إلى جدول أعمال المفاوضات الدولية، إذ كنا نعمل خلالها لنجعل مقاربات المجتمع الدولي تجاه السودان مبنية على المبادئ الثابتة للقانون الدولي، ومبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".

بدوره أكد الجاز أن استمرار الاتصالات بين روسيا والسودان يصب في مصلحة البلدين والشعبين.

وشكر موسكو على دعمها للخرطوم في المحافل الدولية، معبرا عن أمله في استمرار الدعم الروسي وجدد السعي لجعل العلاقات بين البلدين نموذجا للروابط بين الدول الأخرى.

ومنذ يوم الأربعاء الماضي يجري عوض الجاز نائب رئيس اللجنة القومية العليا للإشراف على العلاقات السودانية ودول البريكس مباحثات مع مسؤولين روس في موسكو حول التعاون الاقتصادي بين البلدين وامكانية اعفاء الديون.

والتقى الجاز بنائب رئيس مجلس الدومه الروسي الكساندر جيكوف، ونائب وزير الخارجية الروسي، وذلك في اطار زيارته الى روسيا.

وفي يوليو الماضي أعلنت الخارجية السودانية أن الرئيس عمر البشير سيزور موسكو في أغسطس ثم لاحقاً قال وزير الدولة بالخارجية عطا المنان بخيت، إن الرئيس سيزور روسيا في سبتمبر الجاري أو أكتوبر المقبل.

وانعقدت في موسكو مطلع أغسطس الماضي اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين وزارتي خارجية السودان وروسيا، في الجولة السادسة بالعاصمة موسكو، لبحث التعاون المشترك.