لا تحاربوا الصوفية فهي من ممسكات اهل السودان ومنجاته من التطرف

عمار عوض

ازمة مكتومة بين الحكومة السودانية وعموم المتصوفة وكبريات البيوت الصوفية في عموم بلاد النيلين التي يعد التصوف اخر "ممسكات اهل السودان " ؛وبعد ان استمرأت الحكومة تمزيق الاحزاب السياسية وسعت في شقها حتى اتى عليها حين من الدهر، ايام حوار الوثبة المزعوم للوفاق، وجارت بالشكوى من تشقق الاحزاب الى اصل وتجديد .

وان كان تمزيق الاحزاب ماضي يخيره وشره فان استعداء الصوفية لصالح التيار السلفي فيه انتهازية بغيضة من اهل الحكم في الخرطوم "الذين مالوا الى من عنده مال ومن ماعنده مال فعنه اهل الحكم قد مالوا ".

وتعود تفاصيل القضية الى منع الاجهزة الامنية لاهل التصوف من اقامة تدوة كانوا يودون من خلالها مدارسة احوالهم في ظل حالات التعدي المادي على قباب مشايخهم ،والمعنوي بارتفاع صوت التكفير واحتضان السلفية ، ومن غرائب الامور ان نفس الاجهزة الامنية التي الغت الندوة هي نفسها الاجهزة التي اثار حفي اقدامها بالسير والطلب من البيوتات الصوفية اقامة "ختمات القران " ايام محل الحكومة في المحكمة الجنائية ورفع العقوبات، وطلب "الفاتحة عند كل رحلة للخليج " الذي كان ايامها مغاضبا للحكومة.

صحيح ان عضو هيئة العلماء السودان ‏د.عثمان محمد النظيف استبعد ‏أن يكون التقارب بين السودان والمملكة العربية السعودية ‏قد أدى الى حدوث مواجهات بين ‏الحكومة الصوفية ، ‏وذلك على خلفية منع السلطات جماعات صوفية ‏من إقامة ندوة كانت قد دعت لها ‏بقاعة الصداقه، ‏.وقال في تصريح صحفي أمس الاول ،و‏أن تكون السلطات منعت إقامة ندوة للصوفية، ونوه الى انها منعت تجمعا تفاكرياً للدعوة لإلغاء المادة ٢٢ ‏من قانون النظام العام،و‏خاصة بالدجل والشعوذة ووصف المحتجين من الصوفية والشواذ ،متساءلا: (‏هل الصوفيون يمارسون الدجل والشعوذة)؟.

بينما جاء الرد سريعا من الامين العام للمجمع الصوفي الشيخ محمد الياقوت في تصريح صحفي : إن النضيف ليس وصيا على الصوفية حتى يتحدث باسمهم كما يبدو أنه بعيد تماما عن الأحداث ويستقي معلوماته من مصادر غير صحيحة ، مشيرا إلى أن الفعالية المعنية كانت ندوة تناقش كافة قضايا التصوف بعنوان ( التصوف .. قضايا آنية ورؤية مستقبلية ) وليس تجمعا عن المادة 22 من قانون النظام العام كما قال النضيف، وأن الجهة المنظمة لها كافة مشايخ الصوفية وليس جماعة صوفية بعينها .

وقطع الياقوت بأن الندوة مصدقة من كافة الجهات المعنية إلا أن السلطات تراجعت وأبلغتنا بإلغائها قبل ساعة من قيامها ، وفند الشيخ محمد الياقوت كلام د. النضيف من أن الدولة لم تمنع الصوفية من تقديس شيوخهم وزيارة أضرحتهم قائلا إن الوهابية أتيحت لهم المنابر لسب وتكفير الصوفية وأصدروا الفتاوى بتحريم الأضرحة ووجوب إزالتها مما جعل الصعاليك يتجرأون ويعتدون على القباب والأضرحة ومن عجب أن كل بلاغات هذه الجرائم قيدت ضد مجهول مع العلم بالجهة التي تقف وراء ذلك .

من جهته كان عضو هيئة علماء السودان د. محمد عثمان النظيف نفى وجود توجيهات جديدة للحكومة ‏ للتضييق على الصوفية بسبب التقارب مع السعودية، ‏وقال أن السعودية هي التي غيرت توجيهاتها باحتضان كل الجماعة الإسلامية بما فيها الصوفية، وهو اس القضية بالفعل وهو اتجاه الحكومة الخطير ل"سلفنة" الدولة وهو ما حدا بالقيادي الشيخ محمد الشيخ الياقوت للتاكيد أن الصوفية لن يقبلوا إلغاء هوية السودان الدينية ، مرحبا في الوقت ذاته بعلاقة اقتصادية متوازنة مع السعودية وبها استقلالية فكرية في إطار احترام كل بلد لهوية الآخر، وأضاف الياقوت أننا لا نقبل مجاملة السعودية على حساب هويتنا وذلك من خلال السياسات التي تنتهجها بعض مؤسسات الدولة بدعمها للوهابية في مقابل تضييقها على الصوفية وطالب الشيخ الياقوت بضرورة التحرك السريع والجاد من الدولة لإصلاح الوضع وتدارك الأخطاء حتى تعود بلادنا لوسطيتها وتسامحها وتعايشها السلمي فالقضية قضية دين ووطن .

وكان النظيف رد على هذه المسالة بقوله :(‏ليس في الحكومة سلفي قح، ‏وليس هنالك حكومة شذت في تعاملها مع مسألة الشيوخ، ‏بل كانت تنظر لهم بأن لهم الفضل في تعليم الناس وإكرامهم). وهو قول نصف الحق الذي يشوبه باطل ، فالحكومة بها وزراء اتحاديين وليس وزراء دولة حتى من جماعة انصار السنة المحمدية هذا ظاهر الامر اما باطنه نجد ان التيارات السلفية هي الاقرب لحلق الحكومة حيث نجد ان مسجد النور الذي يتوالى فيه ائمة باطنهم وظاهرهم موادد السلفية الحربية امثال عصام احمد البشير ومن عجائب هذا المسجد ان منع الشيخ الحبيب على الجفري من اقامة صلاة الجمعة فيه وهو الضيف العزيز المكرم الذي طوت عنه الحكومة جناحها ولكن البيوتات الصوفية قامت بواجبها نحوه .

لكن بعيدا من بواطن الافعال نجد ان الحكومة تخطئ خطا استراتيجي ولم تتعلم من اخطائها فعندما جيشت السودانيين في حرب "جهادية" ضد ابناء جنوب السودان كان نتاج هذه الحرب المقدسة من جانب الدولة كانت النتيجة تكالب المجتمع الدولي والاقليمي عليها بالعقوبات والضغوطات وظهرت نتيجة حربها هذه في نتائج الاستفتاء ، حيث فر الجنوبيين بدينهم ودنياهم عن هذه النظرة القاصرة .

والان الحكومة توفر الملاذ الامن ليس لانصار الشيخ محمد عبدالوهاب ، فهؤلاء تيار فكري معروض في سوق الافكار ، ولكن خطورة هذا الفكر الذي تحابيه الحكومة هو اقصر طريق للتحول نحو التشدد ومن ثم التطرف ومن بعد الارهاب ، فالسودان الذي كان متسامحا بروح التصوف التي تعتبر عمود الخيمة او القطية لو شئت كانت تحمي اهله من الغلو والتطرف والذي منذ ان فتح له الباب خرج من رحمه دواعش السودان و راينا بناتنا و ابنائنا يخفون بالعشرات والمئات تحت بصر الحكومة في "زاوية الدروشاب" وسمع الحكومة في "مساجد الرياض وجبرة" ولكن ما لا تعيه الحكومة التي تظن انها في مأمن ماداموا يواددونها ويمدها بعضهم ب"المعلومات الاستخبارية " للتبادلها مع الاجهزة الامنية الغربية ، التي رفعت الراية للحرب ضد الارهاب والذي راينا ان الحرب عليه وصلت اللحم الحي في الخليج وان هذه البضاعة لم تعد مرغوبة ، وان الذين خرجوا لواذا عبر مطار الخرطوم سيعودون من ليبيا وسوريا والعراق يعد انهيار داعش في الموصل والرقة وان النار اول ما ستشب ستحرق ثياب اهل النظام ولكم في الرئيس الشهيد محمد انور السادات اسوة حسنة .

ان التصوف وان اختلف الناس حوله او اتفقوا يظل هو الترياق الوحيد لداء التطرف خاصة في سوداننا المتعدد الاعراق ، حيث ما تزال الطرق والبيوت الصوفية عابرة للاثنيات والجهويات والافكار الحزبية ، فعلينا ان نعض بالنواجذ على الطرق الصوفية واهللها في ممسكات اهل السودان ومنجاته من نار الارهاب والتطرف التي شبت في كل جوارنا الاقليمي والسودان ليس باستثناء حال ما استمرت الحرب الحالية على الصوفية .