 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2018

لبنان يدعو الرئيس السوداني لقمة عربية في بيروت

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 7 أكتوبر 2018 ـ تلقى الرئيس السوداني عمر البشير دعوة رسمية من نظيره اللبناني الرئيس العماد ميشال عون للمشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية المنعقدة بالعاصمة اللبنانية بيروت في 19 ـ 20 يناير 2019.

JPEG - 61 كيلوبايت
الرئيس السوداني عمر البشير ـ صورة من (سونا)

وسلم الدعوة للبشير، ببيت الضيافة يوم الأحد، المبعوث الخاص للرئيس اللبناني نقولا تويني والذي أكد في تصريحات صحفية عقب اللقاء أنه سلم الرئيس رسالة خطية من الرئيس ميشال لحضور القمة.

وأكد البشير للمبعوث اللبناني حرص السودان على تعزيز وتقوية علاقاته مع دولة لبنان وانه سيلبي الدعوة.

وأشار الرئيس إلى أهمية تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجال التعاون الإنمائي والاقتصادي وغيره، مؤكدا الدور الكبير الذي قام به اللبنانيون في السودان عبر التاريخ في مختلف المجالات.

وقال مبعوث الرئيس اللبناني إن اللقاء تطرق إلى الوضع في لبنان وتاريخ علاقات البلدين والعمل على دعمها وإعادتها إلى سابق عهدها فضلا عن مناقشة القضايا العربية المشتركة وكيفية إنفاذ المشروع الغذائي العربي.

وأفاد أن الرئيس البشير شدد على ضرورة فتح الحدود العربية أمام المنتجات العربية المختلفة وأمام المواطنين العرب والانتقال من بلد إلى بلد بكل حرية.

إلى ذلك أجرى الرئيس السوداني اتصالا هاتفيا الأحد برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هنأه فيه بإعادة انتخابه رئيساً لائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية الحاكم ونيله ثقة ممثلي أحزاب الائتلاف في المؤتمر التنظيمي الحادي عشر الذي عقد في مدينة هواسا.

وتم خلال الاتصال الهاتفي كذلك استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، واتفق الزعيمان على عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الجنرال جيمس أجونقا ماوت وجه الجنوبي المضيء 2018-10-06 22:31:45 ياسر عرمان للجنوبي وجهان مثل القمر مضيء ومظلم، وكالات الأنباء العالمية ودعاية أنظمة الخرطوم سرعان ما تصطاد وجهه الذي تريد في أزمنة الحرب، على مدى نصف قرن أو يزيد، وأنظمة الخرطوم حينما تبرز وجه الجنوبي الذي تريد تبرز وجهها (...)

من أطلق يد الجنجويد في شوارع الخرطوم؟ 2018-10-03 23:26:28 كتبت : سلمى التجاني لماذا كَذَّب مدير عام شرطة ولاية الخرطوم، في مؤتمره الصحفي مساء أمس الأول، حول هوية القوات التي تُثير الرعب في شوارع الخرطوم وتعتدي على المواطنين بالضرب والنهب وحلاقة الشعر؟ لماذا يطمئن الناس، وهو (...)

"الواتس آب" في القفص 2018-10-01 17:52:01 من يدق الطبول علي ابوابنا؟ كت: الجميل الفاضل أضحت مواقع "التواصل الإجتماعي" بلا إستثناء، ميداناً مفتوحاً لمعارك كرّ وفر ضارية، يدور رحاها داخل العقول وحولها. معارك تهدف بشكل أو بآخر، لرسم وتكريس صور ذهنية ونمطية، قابلة (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.