لبنان يدعو الرئيس السوداني لقمة عربية في بيروت

الخرطوم 7 أكتوبر 2018 ـ تلقى الرئيس السوداني عمر البشير دعوة رسمية من نظيره اللبناني الرئيس العماد ميشال عون للمشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية المنعقدة بالعاصمة اللبنانية بيروت في 19 ـ 20 يناير 2019.

الرئيس السوداني عمر البشير ـ صورة من (سونا)

وسلم الدعوة للبشير، ببيت الضيافة يوم الأحد، المبعوث الخاص للرئيس اللبناني نقولا تويني والذي أكد في تصريحات صحفية عقب اللقاء أنه سلم الرئيس رسالة خطية من الرئيس ميشال لحضور القمة.

وأكد البشير للمبعوث اللبناني حرص السودان على تعزيز وتقوية علاقاته مع دولة لبنان وانه سيلبي الدعوة.

وأشار الرئيس إلى أهمية تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجال التعاون الإنمائي والاقتصادي وغيره، مؤكدا الدور الكبير الذي قام به اللبنانيون في السودان عبر التاريخ في مختلف المجالات.

وقال مبعوث الرئيس اللبناني إن اللقاء تطرق إلى الوضع في لبنان وتاريخ علاقات البلدين والعمل على دعمها وإعادتها إلى سابق عهدها فضلا عن مناقشة القضايا العربية المشتركة وكيفية إنفاذ المشروع الغذائي العربي.

وأفاد أن الرئيس البشير شدد على ضرورة فتح الحدود العربية أمام المنتجات العربية المختلفة وأمام المواطنين العرب والانتقال من بلد إلى بلد بكل حرية.

إلى ذلك أجرى الرئيس السوداني اتصالا هاتفيا الأحد برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هنأه فيه بإعادة انتخابه رئيساً لائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية الحاكم ونيله ثقة ممثلي أحزاب الائتلاف في المؤتمر التنظيمي الحادي عشر الذي عقد في مدينة هواسا.

وتم خلال الاتصال الهاتفي كذلك استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، واتفق الزعيمان على عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة.