لجان الأحياء في السودان بين (حلو) المقاومة و(مرُ) البناء

الخرطوم 2 نوفمبر 2019- توصف بأنها (ملح وسكر) الثورة السودانية، من باب الدور الذي قامت به لجان المقاومة في أحياء العاصمة الخرطوم وغيرها من الولايات، ابان الثورة التي أفضت للإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، خلال ابريل الماضي وبعد انجاز المهمة اكتشف ثوار الأحياء أن النظام لازال متمددا في كافة مفاصل حياتهم اليومية فبدا ان ثمة فراغا يتوجب عليهم سده.

لجان مقاومة الأحياء لعبت ادوارا لافتة خلال الحراك الشعبي

والاثنين الفائت اضطر والي الجزيرة المكلف اللواء احمد صبير لمغادرة رئاسة حكومة الولاية بمدينة ود مدني الى محلية الحصاحيصا لتحطيم أقفال وضعت في مبنى رئاسة المحلية بيد لجان المقاومة، بل أصدر الوالي اوامره لمدير الشرطة بفتح بلاغ في مواجهة كل من يقوم بعمل سالب تجاه الموظفين واصول وممتلكات المحلية، وذلك بعد اغلاق الشباب مكاتب المحلية وطرد الموظفين، وهو ذات السلوك الذي تم في محلية الكاملين التابعة للولاية حيث قامت لجان المقاومة فيها بطرد المدير التنفيذي.

وفي محلية بحري بولاية الخرطوم تجمعت لجان المقاومة داخل مستشفى حاج الصافي مطالبة بتغيير الإدارة، في وقت ينتظر اربعة من اعضاء لجان مقاومة منطقة الدروشاب الإجراءات القانونية بعد بلاغ في مواجهتهم من الشرطة عقب اغلاقهم مكاتب في مستشفى على عبد الفتاح وصعودهم الى اعلى المبنى وتغيير اسم المستشفى الى "الشهداء" وهو الامر الذي يفتح الباب امام السؤال الكبير عن لجان المقاومة وما إذا كانت سلطة داخل سلطة وما هي المترتبات على هذا السلوك؟

والمؤكد أن لجان المقاومة التي غلب على تكوينها العنصر الشبابي لعبت دوراً حيويا في تنظيم المواكب والمظاهرات الشعبية الأسبوعية على مى أشهر، قبل ان تنسق وجودها أكثر عبر حملة (ح نبنيهو) التي أطلقها تجمع المهنيين، وهو ما اوجد لها اعترافاً منقطع النظير لدي المؤسسات الرسمية فكان أن لبى أعضاء من المجلس السيادي دعوة لجان المقاومة ي محلية أربجي بولاية الجزيرة.

غير أن تصاعد الجدل بشأن تصرفات لجان المقاومة قاد مجموعة اطلقت علي نفسها (الكرامة) لتكون الجهة الموازية للجان المقاومة فانشأت صفحة على "فيس بوك" وأعلنت في بيان رفضها للسلوك الذي تقوم به هذه اللجان وان هدفها هو "صون كرامة السودانيين التي يحط منها ما تقوم به لجان المقاومة".

وتبرئ هذه المجموعة نفسها من أي انتماء حزبي او سياسي وتقول بان منطلقها الرئيسي هو الحفاظ على القيم السودانية واحترام القانون والحفاظ على انسياب الخدمات دون توقف.

لكن اعين الناشطين تنظر الى جماعة الكرامة بعين لا تخلو من الريبة، بل ترى فيها منتمين للنظام السابق يحاولون تشويه صورة لجان المقاومة واظهارهم كمجرمين متفلتين.

بدوره يحذر القيادي في المؤتمر الشعبي كمال عمر من فتنة يمكن ان تنشب حال استمرار هذه المجموعات في تطبيقها للقانون عبر الشرعية الثورية.

ويرى في حديثه لـ (سودان تربيون) ما يحدث بانه اعادة لنماذج اللجان المجتمعية ولجان الأمن الشعبي التي نفذ أدوارها في حقبة سابقة منسوبي المؤتمر الوطني المعزول.

ويؤكد عمر الدور الكبير الذي لعبته هذه اللجان في الثورة حتى وصلت الى النجاح المرتجى غير أن افعالها الاخيرة كما يقول سيفرغ الثورة نفسها من مضامينها خصوصاً وان افرادها من الشباب ينطلقون من دافع ردة الفعل الغاضبة تجاه منسوبي الحزب المعزول وان عليهم الوعي بان تفكيكه يتم عبرالقانون بعيدا عن أخذ الحق باليد.

في المقابل يعتقد مسؤول الاتصال التنظيمي بلجان مقاومة بحري حسن طلب أن هناك حملة تستهدف لجان المقاومة وانهم على علم بالجهات التي تحاول شيطنتها بسبب الانزعاج من تأثيرها.

ويشير الى أن تلك الجهات هي مكونات الدولة العميقة والمستفيدين من خدماتها وتحديداً من اللجان التي تقدم الخدمات الاجتماعية في الاحياء ولجان الزكاة مقروناً بسياسة التطهير التي تنتهجها اللجان.

ويلفت طلب في حديثه لـ (سودان تربيون) الى نقطة مهمة يقول انها السبب الرئيسي في الهجوم الذي يشنه الكثيرون دون ان يحصر ذلك في أنصار النظام السابق وحده بل حتى مكونات حزبية سياسية لا يعجبها ما تقوم به هذه المجموعات الشبابية التي سحبت بساط التأثير من تحت اقدامها ويدلل على ذلك بالحضور في ندوة الحزب الشيوعي الجمعة مقارنة بعدد الحاضرين في انشطة لجان المقاومة.

ويكشف كمال عمر ذو الخلفية الإسلامية عن معلومات ببروز اجسام وكيانات موازية لمواجهة لجان المقاومة وهو امر سيكون من الخطورة بمكان على الثورة نفسها ويعتبر لجان المقاومة بالفاقدة للشرعية القانونية التي تمكنها من القيام بما تقوم به الآن مفضلاً ان تلعب هذه المجموعات ادواراً مختلفة وتقوم بتوظيف تأثيرها لخلق مصالحات اجتماعية والمساهمة في عمليات البناء، طالما انها نشأت وفقاً للشرعية الثورية التي انتفت ضرورات وجودها عقب تشكيل حكومة الثورة.