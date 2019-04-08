لجنة أطباء السودان تعلن مقتل شخصين بينهما جندي في القوات المسلحة

الخرطوم 8 أبريل 2019- أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الاثنين، أن شخصين لقيا مصرعهما في الخرطوم الاثنين على خلفية التوترات العنيفة التي تشهدها البلاد مع تزايد المطالب برحيل نظام الرئيس عمر البشير.

متظاهرون على ناقلة عسكرية مع جنود امام القيادةالعامة للجيش .. 7 ابريل 2019 - سودان تربيون

وقالت اللجنة في بيان أن جنديا يتبع للقوات المسلحة توفي متأثرا بجراح أُصيب بها أثناء محاولته الدفاع عن المعتصمين بعد تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن.

وتصدت قوات من الجيش في الساعات الأولى من صباح الاثنين لقوات أمنية كانت تطارد آلاف المعتصمين في محيط قيادة الجيش لليوم الثاني.

وأشارت اللجنة الطبية التابعة لتجمع المهنيين الذي ينسق للاحتجاجات ضد الحكومة أن شخصا آخر لقي مصرعه متأثرا بجراحه نتيجة تعرضه للضرب والتعذيب على المليشيات الأمنية بضاحية يثرب جنوب العاصمة الخرطوم.

وفي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان شيع المئات الاثنين أحمد صافي الدين، الذي قتل الأحد نتيجة دهسه بواسطة إحدى سيارات الأمن، وسط هتافات مناوئة للنظام.

وكانت حصيلة اليوم الأول من الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات الجيش خمسة قتلى بينما توفى سادس في مدينة أم درمان بعد اصابته بالرصاص حيث قالت الشرطة أن الوفاة نتجت إثر "أعمال شغب".