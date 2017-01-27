لجنة أطباء السودان تلوح بإتخاذ موقف حيال مقتل طبيب

الخرطوم 27 يناير 2017 ـ عدّت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل طبيب في مدينة سنار ـ 280 كلم جنوبي العاصمة الخرطوم ـ تطورا خطيرا للاعتداءات ضد الأطباء وصولا إلى حد القتل، ولوحت باتخاذ موقف حيال الحادثة.
- اختصاصي الأمراض الجلدية بمستشفى سنار مبارك آدم عربي لقي حتفه على يد مواطن بعيادته في 26 يناير 2017
ولقي الدكتور مبارك آدم عربي، اختصاصي الأمراض الجلدية بمستشفى سنار والمحاضر بكلية الطب جامعة سنار مصرعه، الخميس، بعد اعتداء أحد المواطنين عليه داخل عيادته بمدية وألقت السلطات القبض على الجاني الذي اعترف بجريمته.
ونعت لجنة الأطباء عربي ووصفت الاعتداء عليه بأنه "وحشي وغادر"، وقالت: "ننعي فيه حسه الإنساني تجاه مرضاه والأبوي تجاه طلابه وننعي قيمة الطبيب التي تدهورت وها هي الاعتداءات تتطور لتصل مرحلة القتل في سلوك مشين ومخجل وغريب لم نشهد مثله أبدا".
وتشير "سودان تربيون" إلى أن لجنة أطباء السودان المركزية هي كيان موازي لنقابة المهن الطبية والصحية واتحاد أطباء السودان المعترف بهما من قبل الحكومة.
وتشكلت اللجنة إثر تزايد الاعتداءات على الأطباء أثناء تأدية عملهم وتطور نشاطها إلى إعلان إضراب طويل العام الماضي استهدف أيضا تحسين بيئة العمل.
وأكد تعميم للجنة، أصدرته عقب حادثة اغتيال طبيب سنار، أنها ستصدر بيانا حول "تفاصيل ما حدث وما سيتم الاتفاق حوله من موقف للأطباء إزاء هذا الحدث الجلل"، وأضاف "إن حياة الإنسان هي أقدس ما في الأرض ولا يوجد أي مبرر لإزهاق أي روح".
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