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لجنة أطباء السودان: مقتل 268 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات

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الخرطوم 20 يوليو 2019 - كشفت لجنة أطباء السودان المركزية، عن سقوط 268 قتيلا ، وإصابة 1.353 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات في ديسمبر الماضي.

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محمد عيسى ماكور قتل برصاصة في الرأس أثناء احتجاجات بربر .. الخميس 20 ديسمبر 2018

وأحصى بيان اللجنة المحسوبة على المعارضة صدر الجمعة أسماء الضحايا مؤكدا أن الحصيلة تمثل ضحايا 20 مدينة سودانية تم جمعها بعد تدقيق لكنها تظل غير نهائية، وأن التحري لازال جاريا بشأن المفقودين.

وتحدث التقرير عن مصرع 6 من القوات المسلحة لم يتم الكشف عن أسمائهم علاوة على 20 جثة مجهولة الهوية.

وأعلنت اللجنة في بيان منفصل تلقته "سودان تربيون"، إنهاء كوادرها للإضراب العام اعتبارا من الخميس، بعد أن استمر 207 يوم، كما كشفت عن إحصائية للمصابين.

وأوضحت أن 253 إصابة وقعت قبل بدء اعتصام المدنيين أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل الماضي، وأن 400 مصابا آخرين اصيبوا أثناء فترة الاعتصام وحتى 3 من يونيو الماضي.

فيما بلغ عدد الإصابات بعد يونيو 700 إصابة، منها اصابات وقعت أثناء فض الاعتصام.

وأشارت إلى أن الإضراب شمل المستشفيات الحكومية، 32 مستشفى، 12 منها بالعاصمة الخرطوم، و20 في باقي ولايات البلاد الـ 18.

وأكدت أن عددا كبيرا من المستشفيات الخاصة دخلت الإضراب منذ بداياته، إلى جانب مراكز صحية دون تحديد.

وتابع البيان، "نسبة تنفيذ الإضراب بتخصص الأطفال في كل السودان خلال الفترة الماضية تراوح بين 80 -58 %.

وقالت اللجنة إن الأطباء خلال الإضراب التزموا بتغطية الحالات الحرجة المتمثلة في أقسام الحوادث والطوارئ والعنايات المكثفة وأقسام غسيل الكلى والسرطان وحديثي الولادة ونفذوا الإضراب عن الحالات غير الحرجة.

وذكرت أن إضرابها يعد أطول إضراب في تاريخ السودان الحديث، ويعد من أكثر الإضرابات سلمية ولم تحدث جراء تنفيذه حالات وفاة مسجلة أو إهمال طبي.

ووفقا للإحصائيات التي أوردتها لجنة الأطباء فإن الإضراب الذي نفذته أحدث عجزا في إيرادات ميزانية الدولة فصلته على النحو الآتي: في مستشفى الولادة بأم درمان بلغت الخسائر نحو 56 مليار و395 ألفا و425 جنيها، ما يعادل (مليار و253 ألفا و231 دولار).

وشكرت اللجنة أطباء السودان، وقالت إنهم لعبوا دورا محوريا وسط شركائهم من المهنيين الآخرين، وأكدت على رفع الإضراب في كل مستشفيات السودان.



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