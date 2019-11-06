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لجنة أطباء السودان: وفاة أحد مصابي موكب (30 يونيو) بالقضارف

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الخرطوم 6 نوفمبر 2019 - أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الأربعاء، وفاة أحد مصابي موكب 30 يونيو الماضي بمدينة القضارف، إثر إصابة بالرأس بعبوة الغاز المسيل للدموع.

وقال بيان صادر عن اللجنة، تلقته "سودان تربيون"، "ارتقى اليوم شهيدا، سيف الدين عثمان عبد العال، (21 سنة)، إثر إصابة في الرأس بعبوة الغاز المسيل للدموع في موكب 30 يونيو بمدينة القضارف، ظل على إثرها طريحا للفراش الأبيض حتى أسلم روحه الطاهرة صباح اليوم".

وفي 21 سبتمبر الماضي، أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو الماضي، بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019.

وأفادت وزارة الصحة بسقوط 61 قتيلا خلال فض الاعتصام، الذي كان يحتج المشاركون فيه على ممارسات المجلس العسكري، الحاكم آنذاك، ويطالبونه بتسليم السلطة إلى المدنيين.

بينما تقول قوى التغيير إن عدد الضحايا 128 قتيلا، وتحمل المجلس العسكري مسؤولية مقتلهم، بينما يقول المجلس إنه لم يصدر قرارًا بفض الاعتصام.



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