 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 9 نيسان (أبريل) 2019

لجنة الأطباء السودانية : 21 قتيل و150 مصاب خلال أيام الاعتصام الثلاث

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 9 أبريل 2019- قالت لجنة أطباء السودان المركزية المحسوبة على المعارضة الثلاثاء إن عدد القتلى منذ بدء الاعتصام السبت الماضي وصل 21 قتيلا بينهم خمسة جنود وأكثر من 150 مصابا.

JPEG - 78.6 كيلوبايت
جثمان أحد الجنود القتلى في محاولة فض اعتصام قيادة الجيش.. الثلاثاء 9 أبريل 2019 (أ ف ب )

ويوم الاثنين، قالت وزارة الداخلية إن 46 شخصا بينهم ثلاثة من قوات الأمن لقوا حتفهم منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر، بينما يؤكد ناشطون سقوط ما يزيد على الستين قتيل خلال هذه الفترة.

وأكدت اللجنة الطبية في بيان صحفي الثلاثاء، أن "عدد الجرحى خلال الاحتجاجات بلغ 153 شخصا بينهم حالات حرجة". وتوقعت ارتفاع الحصيلة النهائية للقتلى.

بدوره قال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي الثلاثاء إن نحو 20 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في هجمات نفذت فجرا على اعتصام لمحتجين يطالبون الرئيس السوداني بالتنحي.

وأوضح أن "مسلحين ملثمين يقومون فجر كل يوم بغارة على المعتصمين ما أدى حتى الآن لاستشهاد نحو عشرين وجرح العشرات والاعتداء على آخرين".

وقال وزير الداخلية السوداني بشارة جمعة أرو، الإثنين أمام البرلمان، إن عدد قتلى الاحتجاجات منذ السادس من أبريل، بلغ 7 أشخاص، 6 منهم في العاصمة الخرطوم وحالة في ولاية وسط دارفور.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

بعد إذن الانتفاضة ؛ قمة العرب وأصل القرارات 2019-04-08 12:50:42 يقلم : محمد عتيق إختتم القادة العرب ، قادة الأنظمة الرسمية ، مؤتمرهم الدوري الثلاثين بالعاصمة التونسية تحت اسم "قمة العزم والتضامن" ، وجاء بيانهم الختامي بعنوان "اعلان تونس" مركزاً علي مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة (...)

البشير وعوض ابنعوف يعملان على عرقلة انحياز القوات المسلحة 2019-04-07 19:38:51 البشير وعوض ابنعوف يعملان على عرقلة انحياز القوات المسلحة والعصيان الشامل ومواصلة الاعتصام هي طريق النجاح ياسر عرمان شهدت بلادنا اليوم مأثرة تاريخية وبطولة في زمن الجوع، ولقد ابتلت العروق وذهب الظمأ ورفرفت رايات الشعب (...)

سُودان بُكرة : هديّة ثورة 19 ديسمبر، لثورة 6 أبريل 2019-04-04 11:01:58 فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com هاهى قناة ((سودان بُكرة)) تبدأ البث الرسمى، فى هذا اليوم المبارك - الرابع من شهر أبريل 20129، وفى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السودان- بعد فترة تجريبية قصيرة، نجحت فيها القناة (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.