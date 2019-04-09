لجنة الأطباء السودانية : 21 قتيل و150 مصاب خلال أيام الاعتصام الثلاث

الخرطوم 9 أبريل 2019- قالت لجنة أطباء السودان المركزية المحسوبة على المعارضة الثلاثاء إن عدد القتلى منذ بدء الاعتصام السبت الماضي وصل 21 قتيلا بينهم خمسة جنود وأكثر من 150 مصابا.

جثمان أحد الجنود القتلى في محاولة فض اعتصام قيادة الجيش.. الثلاثاء 9 أبريل 2019 (أ ف ب )

ويوم الاثنين، قالت وزارة الداخلية إن 46 شخصا بينهم ثلاثة من قوات الأمن لقوا حتفهم منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر، بينما يؤكد ناشطون سقوط ما يزيد على الستين قتيل خلال هذه الفترة.

وأكدت اللجنة الطبية في بيان صحفي الثلاثاء، أن "عدد الجرحى خلال الاحتجاجات بلغ 153 شخصا بينهم حالات حرجة". وتوقعت ارتفاع الحصيلة النهائية للقتلى.

بدوره قال زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي الثلاثاء إن نحو 20 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في هجمات نفذت فجرا على اعتصام لمحتجين يطالبون الرئيس السوداني بالتنحي.

وأوضح أن "مسلحين ملثمين يقومون فجر كل يوم بغارة على المعتصمين ما أدى حتى الآن لاستشهاد نحو عشرين وجرح العشرات والاعتداء على آخرين".

وقال وزير الداخلية السوداني بشارة جمعة أرو، الإثنين أمام البرلمان، إن عدد قتلى الاحتجاجات منذ السادس من أبريل، بلغ 7 أشخاص، 6 منهم في العاصمة الخرطوم وحالة في ولاية وسط دارفور.