لجنة التحقيق حول الاحتجاجات تؤدي القسم أمام البشير

الخرطوم 16 يناير 2019- أدت اللجنة الحكومية المكلفة بتقصي الحقائق في الاحتجاجات التي يشهدها السودان القسم الأربعاء امام الرئيس عمر البشير.
- أعضاء لجنة التحقيق لحظة القسم بالقصر الجمهوري ..الأربعاء 16 يناير 2019
وقرر البشير في 31 ديسمبر الماضي تكوين لجنة برئاسة وزير العدل لتقصي الحقائق بشأن الاحتجاجات التي وقعت في عدة مدن سودانية منذ 19 ديسمبر وأوقعت قتلى وجرحى كما تقول الحكومة إن المحتجين أتلفوا ونهبوا مصالح حكومية وبنوك في عدة مدن ولائية.
وأوضح وزير العدل محمد أحمد سالم في تصريحات عقب أداء القسم أن اللجنة تضم عددًا من الجهات بينهم وزراء الدولة بوزارات مجلس الوزراء والحكم الاتحادي والإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات بالإضافة إلى ممثلي وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والنيابة العامة.
وأشار الى أن مهام اللجنة تشمل جمع الحقائق حول الاحداث الاخيرة التي صاحبت الاحتجاجات في بعض ولايات البلاد، بجانب حصر الخسائر وتحديد حجم الاضرار وبحث إمكانية جبر الاضرار ورد المظالم مع تحديد المسؤولية.
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