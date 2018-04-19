لجنة التشاور السياسي بين السودان وسويسرا تناقش التعاون المشترك

الخرطوم 19 أبريل 2018- انعقدت الخميس بالعاصمة السويسرية "بيرن" اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وسويسرا، وبحثت الأوضاع السياسية في البلدين، والتعاون المشترك في مجالات إعفاء ديون السودان عبر مبادرة الهيبك.

مصطفى عثمان اسماعيل

وترأس وفد السودان في اجتماعات اللجنة مدير عام العلاقات الأوربية والأميركية، السفير محمد عيسى إيدام، بحضور سفير السودان لدي سويسرا، مصطفي عثمان اسماعيل، ومدير إدارة الشؤون الأوربية، خالد موسى، ومسؤول ملف العلاقات الثنائية بسفارة السودان بسويسرا، أحمد ابراهيم.

ومثل الجانب السويسري مدير إدارة افريقيا جنوب الصحراء، السفيرة أن لوقون مولن، بمشاركة عدد من المؤسسات أبرزها دائرة الهجرة ووكالة التعاون التنموي السويسري.

وقال سفير السودان بسويسرا، مصطفى عثمان اسماعيل، في تصريح صحفي، إن اجتماعات اللجنة ناقشت الأوضاع السياسية في البلدين وفي القارة الأفريقية وبصفة خاصة منطقة القرن الأفريقي.

كما ناقشت سبل تعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية والسياسية بين السودان وسويسرا وأهمية التعاون والعمل المشترك في عدد من المجالات لا سيما إعفاء ديون السودان عبر مبادرة الهيبك.

وأشار إلى أن سويسرا لعبت ادواراً في عملية البناء والتنمية لآثار ما بعد الحرب، وأكد أن الطرفان جددا عزمهما على تطوير العلاقات بما يُؤْمِن تحقيق كافة تطلعات البلدين في التعاون الثنائي.

وأفاد الوزير أن الجانبان بحثا أيضاً القضايا ذات الاهتمام المشترك كذلك سبل التعاون وتوقيع عدد من الاتفاقيات في عدة مجالات مستقبلاً.

كما استعرض الجانبان الاتفاقيات التي تربط بين البلدين ومسارات تنفيذها وأوجه التعاون مستقبلاً في مجال الطيران المدني والاكتشافات الأثرية كذلك التعاون في مجال البحوث والعلوم بين الجامعات السودانية والسويسرية.

من جهته أعرب مدير عام العلاقات الأوربية والأميركية، محمد عيسى إيدام، عن سعادته بانعقاد أعمال اللجنة التي تسعى لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكدت السفيرة آن لوقون رئيسة الجانب السويسري في أعمال اللجنة أهمية اللجنة في تطوير العلاقات والشراكات بين البلدين.