 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 19 نيسان (أبريل) 2018

لجنة التشاور السياسي بين السودان وسويسرا تناقش التعاون المشترك

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 19 أبريل 2018- انعقدت الخميس بالعاصمة السويسرية "بيرن" اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وسويسرا، وبحثت الأوضاع السياسية في البلدين، والتعاون المشترك في مجالات إعفاء ديون السودان عبر مبادرة الهيبك.

JPEG - 12.7 كيلوبايت
مصطفى عثمان اسماعيل

وترأس وفد السودان في اجتماعات اللجنة مدير عام العلاقات الأوربية والأميركية، السفير محمد عيسى إيدام، بحضور سفير السودان لدي سويسرا، مصطفي عثمان اسماعيل، ومدير إدارة الشؤون الأوربية، خالد موسى، ومسؤول ملف العلاقات الثنائية بسفارة السودان بسويسرا، أحمد ابراهيم.

ومثل الجانب السويسري مدير إدارة افريقيا جنوب الصحراء، السفيرة أن لوقون مولن، بمشاركة عدد من المؤسسات أبرزها دائرة الهجرة ووكالة التعاون التنموي السويسري.
وقال سفير السودان بسويسرا، مصطفى عثمان اسماعيل، في تصريح صحفي، إن اجتماعات اللجنة ناقشت الأوضاع السياسية في البلدين وفي القارة الأفريقية وبصفة خاصة منطقة القرن الأفريقي.

كما ناقشت سبل تعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية والسياسية بين السودان وسويسرا وأهمية التعاون والعمل المشترك في عدد من المجالات لا سيما إعفاء ديون السودان عبر مبادرة الهيبك.

وأشار إلى أن سويسرا لعبت ادواراً في عملية البناء والتنمية لآثار ما بعد الحرب، وأكد أن الطرفان جددا عزمهما على تطوير العلاقات بما يُؤْمِن تحقيق كافة تطلعات البلدين في التعاون الثنائي.

وأفاد الوزير أن الجانبان بحثا أيضاً القضايا ذات الاهتمام المشترك كذلك سبل التعاون وتوقيع عدد من الاتفاقيات في عدة مجالات مستقبلاً.

كما استعرض الجانبان الاتفاقيات التي تربط بين البلدين ومسارات تنفيذها وأوجه التعاون مستقبلاً في مجال الطيران المدني والاكتشافات الأثرية كذلك التعاون في مجال البحوث والعلوم بين الجامعات السودانية والسويسرية.

من جهته أعرب مدير عام العلاقات الأوربية والأميركية، محمد عيسى إيدام، عن سعادته بانعقاد أعمال اللجنة التي تسعى لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكدت السفيرة آن لوقون رئيسة الجانب السويسري في أعمال اللجنة أهمية اللجنة في تطوير العلاقات والشراكات بين البلدين.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

قراءة في فشل برلين 2018-04-18 21:25:24 أحمد حسين آدم لم أندهش أبدا لفشل محادثات برلين هذا الأسبوع، حيث تصادمت و تناقضت فيها أهداف و أجندات الفاعلين الاساسيين. فالنظام كان يريد من برلين ورقة علاقة عامة( لإلحاق حركتي العدل و المساواة و تحرير السودان بوثيقة (...)

النظام و داعش.. الإستثمار في الإرهاب 2018-04-16 19:49:27 كنبت : سلمى التجاني أثارت عودة سودانيات من صفوف تنظيم الدولة الاسلامية ( داعش ) بليبيا، في بداية هذا الشهر، علامات إستفهام حول الدور الحقيقي الذي يقوم به النظام الحاكم بالخرطوم فيما يتعلق بالإرهاب، أهو محاربة أم استثمار. (...)

برلين .. لقاء العِصِي الغليظة 2018-04-15 16:15:35 بقلم : سلمى التجاني ينعقد غداً الاثنين بالعاصمة الألمانية برلين ، لقاء بين الحكومة السودانية وفصيلين من فصائل دارفور المسلحة ، بتسهيلٍ من الحكومة الألمانية . وقد كشف سفير المانيا بالخرطوم أولريشي كلوكنر في مارس الماضي (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.