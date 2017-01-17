لجنة التشاور السياسي بين السودان ومصر تلتئم نهاية الشهر

الخرطوم 17 يناير 2017- تنعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم نهاية يناير الجاري اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان ومصر؛ على مستوى وزيري خارجية البلدين.

مبنى وزارة الخارجية السودانية

واختتمت الثلاثاء بوزارة الخارجية مباحثات بين البلدين؛ حيث ترأس الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم؛ فيما ترأس الجانب المصري مساعد وزير الخارجية المصري؛ أحمد فاضل يعقوب.

وقال المتحدث باسم الخارجية في تعميم صحفي الثلاثاء تلقته (سودان تربيون) إن الاجتماعات بحثت مخرجات ونتائج اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا التي عقدت بالقاهرة برئاسة رئيسي البلدين؛ عمر البشير؛ وعبد الفتاح السيسي. وامنت المباحثات على تفعيل الاتفاقيات واللجان الثناىية المشتركة في المجالات كافة، كما بحث الإجتماع إقامة مشاريع استراتيجية كبرى في مجالات الزراعة علي رأسها مشروعات الامن الغذائي.

وأشار البيان لانعقاد اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان ومصر؛ على مستوى وزيري خارجية البلدين؛ في نهاية يناير الجاري بالخرطوم.

وأكد وكيل وزارة الخارجية السوداني؛ عبد الغني النعيم؛ نجاح البلدين الفترة الماضية في تنشيط وتطوير الآليات الثنائية للعلاقات بين البلدين.

واوضح ان الفترة السابقة شهدت انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة للمنافذ الحدودية عدة مرات، كما انعقدت اللجنة القنصلية ولجنة التشاور السياسي ولجنة الجمارك والنقل؛ الي جانب العديد من تبادل زيارات المسئولين في البلدين. مشيرا إلى ان الاجتماعات توجت بعقد اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا بالقاهرة في أكتوبر المنصرم