لجنة التشاور بين السودان وكوريا تبحث عودة الاستثمار التجاري بين البلدين

الخرطوم 5 أبريل 2017 - جرت بالعاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، إجتماعات التشاور السياسي بين السودان وكوريا الجنوبية، وبحثت سبل تعزيز التعاون الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية، وزيادة وتيرة عودة الاستثمار التجاري الكوري بالسودان.

قريب الله خضر المتحدث بإسم وزارة الخارجية السودانية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية قريب الله الخضر في بيان تلقته "سودان تربيون" إن الإجتماعات تناولت التعاون الاقتصادي والتنموي، وتبادل توثيق الروابط السياسية على مستويات البرلمان والحكومة والأحزاب الحاكمة والتبادل الثقافي".

وأوضح أن الجانبين ناقشا أوجه التعاون الفني والتقني، وبناء القدرات فى مجالات الصحة والتعليم والتدريب والصناعة ونقل المعارف والتكنلوجيا بالإستفادة من التجرية التنموية الكورية الناجحة .

وأضاف اتفق الجانبين على ضرورة التنسيق التام في المواقف القضايا الدولية ذات الإهتمام المشترك بما في ذلك الأمن في شبه الجزيرة الكورية.

واشار قريب الله إلى تأكيد البلدين على التنسيق بين البعثات الخارجية، بناء على مذكرة التفاهم التى وقعها وزيرا خارجية البلدين في اعمال اللجنة الوزارية في نوفمبر من العام الماضي.

ودعا رئيس الجانب السوداني في اجتماعات اللجنة، وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم الجانب الكوري، للإستفادة من الإجواء الإيجابية الراهنة فى ظل رفع العقوبات الأمريكية عن السودان، للإستثمار فى مختلف المجالات الحيوية لاسيما ماجلات البنية التحتية .

بدوره أعرب رئيس الجانب الكوري نائب وزير الخارجية للشئون الاقتصادية السفير لى تى عن تقديره للترحيب الذي وجده في السودان،مبدئيا إستعداده للعمل على الإستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة في السودان.

وكانت الوكالة الكورية لتشجيع الاستثمار (كوترا) أعلنت في يناير الماضي أن حجم الصادرات إلى السودان خلال العام الماضي بلغت نحو 149 مليون دولار.

وتقتصر الصادرات الكورية إلى السودان على سلع محددة مثل منتجات متعلقة بالسيارات والمعدات الثقيلة.