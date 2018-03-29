لجنة التشاور بين السودان وهولندا تبحث مكافحة الهجرة غير الشرعية

الخرطوم 29 مارس 2018 ـ التأمت بالخرطوم، الخميس اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وهولندا لمناقشة العلاقات البرلمانية والتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ورأس الاجتماع كل من مدير عام الشؤون الأوروبية والأميركية بوزارة الخارجية، محمد عيسى ايدام، ومدير عام القضايا السياسية بوزارة الخارجية الهولندية، أندريه هاسبلس.

وبحسب تصريح صحفي لنائب المتحدث باسم الخارجية جعفر سومي توتو فإن الجانبان استعرضا موقف مخرجات اجتماعات الدورة السابقة للتشاور السياسي بين البلدين.

وتناولت الاجتماعات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، فيما يلي الجوانب الاقتصادية، التجارية، الثقافية، البنكية ومجالات التدريب.

وأفاد التصريح أن الوفد الهولندي المشارك في الاجتماعات بحث مع وكيل وزارة الخارجية، عبد الغني النعيم، العلاقات مع هولندا وسبل تطويرها خاصة العلاقات البرلمانية والتعاون في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

كما أمن الجانبان على التعاون والتنسيق المشترك في كافة مجالات التعاون الثنائية وفي المحافل الدولية.