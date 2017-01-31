لجنة الحوار تهاجم (الشعبية) وحركة دبجو تطلب تمثيلها في لجنة إنفاذ المخرجات

الخرطوم 31 يناير 2017 ـ وصفت لجنة متابعة انفاذ مخرجات الحوار الوطني، الثلاثاء، رفض الحركة الشعبية ـ شمال، عقد اجتماع بين اللجنة وقوى "نداء السودان"، بأنه "تكتيكات فطيرة"، بينما أبدت حركة العدل والمساواة بقيادة بخيت دبجو استيائها من عدم تمثيلها في لجنة مخرجات الحوار.

المتحدث باسم الحكومة أحمد بلال وإلى يساره عضوا آلية الحوار فضل السيد شعيب وبشارة جمعة في تصريحات للصحفيين بالخرطوم ـ الأحد 17 يناير 2016 "سودان تربيون"

وقلل عضو لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار بشارة جمعة أرور، من رفض الحركة الشعبية ـ شمال، عقد اجتماع بين اللجنة وقوى "نداء السودان"، واصفا إياه بالتكتيكات "الفطيرة" التي تؤكد عدم وجود جسم موحد وتنسيق بين هذه القوى.

وأعلنت الحركة الشعبية، يوم الإثنين، رفضها لأي اجتماع مع لجنة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، استباقاً لدعوة مقترحة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكي لعقد اجتماع بين لجنة الحوار وقوى "نداء السودان".

ووصف بشارة جمعة أرور رفض الحركة بالمبهم ويشير إلى "وجود تخبط وعدم تنسيق في المواقف بين قوى نداء السودان، بإعتبار أن الرفض جاء من طرف واحد".

وقال جمعة للمركز السوداني للخدمات الصحفية "هذه القوى ظلت تداوم على الرفض ثم القبول.. رفضت سابقاً التوقيع على خارطة الطريق ثم جاءت ووقعت".

وأكد أن خارطة الطريق التي وقعت عليها قوى "نداء السودان" أكدت الاعتراف بالحوار الوطني الذي أطلقته الرئاسة بالخرطوم في أكتوبر 2015.

إلى ذلك عبر المتحدث باسم حركة العدل والمساواة الموقعة على السلام، أحمد عبد المجيد، عن عدم رضا الحركة من استبعادها في الهيكل الجديد للجنة متابعة انفاذ مخرجات الحوار بعد توسيع عضويتها بإضافة 3 مقاعد.

وقال عبد المجيد لـ (سودان تربيون): "نعبر عن عدم رضانا لعدم تمثيل الحركة في لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار رغم أن الحركة كانت رأس الرمح في إلحاق العديد من الحركات بعملية الحوار.

وحلّت اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني "7+7" هياكلها في ديسمبر الماضي، وأقرت تشكيل "لجنة متابعة إنفاذ مخرجات الحوار"، ووسعت عضويتها بضم تحالف قوى المستقبل بقيادة الطيب مصطفى، وحزب الأمة برئاسة مبارك الفاضل المهدي، وتحالف القوى الوطنية بزعامة مصطفى محمود.

وأكد عبد المجيد أن حركة العدل والمساواة بقيادة دبجو أصبحت الممثل الوحيد للحركات في الحوار الوطني باعتبار أن فصيلي التحرير والعدالة بقيادة التجاني سيسي وبحر أبوقردة، تحولا لحزبين سياسيين.

وأشار إلى أهمية "تدارك الأمر وتقويم حال التوافق" سريعا لجهة أن الحركات المحاورة تمثل 30% من القوى في عملية الحوار. وزاد "يجب تدارك هذا الاخفاق الذي يحرم الحركات من حق تمثيلها في اللجنة".

وتابع قائلا "نتمنى تدارك الأمر قريبا لأن اللجنة ستكون هي الحاكمة والداعية لإلحاق القوى والحركات بالحوار.. من باب أولى تمثيل الحركة الكبرى التي أسهمت في مبادرة الحوار الوطني".

ووقعت الحركة على اتفاقية سلام مع الحكومة السودانية في اطار وثيقة الدوحة للسلام في 6 أبريل 2013، بقيادة رئيسها الراحل محمد بشر الذي اغتالته حركة العدل والمساواة، بزعامة جبريل ابراهيم، لدى دخوله السودان برا عبر تشاد في مايو من ذات العام.