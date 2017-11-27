لجنة الحوار في جنوب السودان تحث على إطلاق سراح السجناء السياسيين

جوبا 27 نوفمبر 2017- حث أعضاء لجنة الحوار الوطني في جنوب السودان الرئيس سلفا كير على إطلاق سراح السجناء السياسيين لتشجيع المصالحة والمسامحة في البلاد>

رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت

وقال مسؤولون ان حكومة جوبا أطلقت سراح حوالي 30 سجينا سياسيا منذ اعلان كير عفوا فى مايو لتسهيل عملية الحوار الوطني.

وقالت اللجنة في بيان اصدرته الأحد "ان اللجنة التوجيهية تحث الحكومة للإفراج عن جميع السجناء السياسيين وفتح المجال امام حرية الاعلام وحرية التعبير وتهيئة مناخ يفضي الى حوار وطني شامل".

واضافت ان الجهود تبذل حاليا لحث حكومة جوبا على احترام وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنه الرئيس وكان له أثر إيجابي في البلاد، مناشدة في الوقت ذاته المعارضة المسلحة بإعلان وقف إطلاق النار من جانبها.

وتفيد الانباء ان اللجنة التي شكلها الرئيس مايو تشارك الايقاد والاطراف المشتركة في النزاع بجنوب السودان للتفاوض من اجل التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار الذي يعتبر ضروريا لأجراء حوار ناجح.

وزار أعضاء لجنة الحوار الوطني في الأشهر الأخيرة بعثات دبلوماسية لإشراك بلدان هيئة الإيقاد والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وبلدان الترويكا لدعم عملية الحوار.

وقال البيان "في البداية كان هناك الكثير من التردد لدعم الحوار الوطني، ولكن التقدم الذي أحرزته حتى الآن اللجنة التوجيهية أثبتت أنها هيئة مستقلة ومصممة للتواصل مع جميع مواطني جنوب السودان وأنها على استعداد لإجراء حوار شامل وموثوق. وبهذا الهدف تلقت اللجنة دعم مطرد من جانب المنطقة والمجتمع الدولي".

وتهدف مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها كير في مايو لإعادة تحديد أساس وحدة جنوب السوان وإعادة تعريف المواطنة والانتماء، وإعادة هيكلة الدولة من أجل الاندماج الوطني.

وأدى الصراع في جنوب السودان الذي اندلع في ديسمبر 2013 إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد أكثر من مليوني مدني.