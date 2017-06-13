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لجنة الحوار في جنوب السودان تنفي منع مشار من المشاركة

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جوبا 13 يونيو 2017- نفت لجنة الحوار الوطنى فى جنوب السودان،الإثنين، دعمها للجهود الرامية الى عرقلة عودة زعيم المتمردين المنفى، نائب الرئيس السابق، رياك مشار ومنع مشاركته فى العملية السياسية.

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النائب السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار

ووصفت لجنة الحوار في بيان لها تقارير إشارت إلى أن الرئيس المشترك للجنة الحوار انجيلو بيدا، يدعم الجهود الرامية الى منع عودة مشار للمشاركة فى العملية بأنها "مضللة".

وأكد البيان أن اللجنة تبذل جهودا لإقناع الرئيس سلفا كير بالسماح بعودة مشار كمواطن عادي.

ويقول الرئيس كير ومسؤولون حكوميون انهم يفضلون في الوقت الحاضر الحفاظ على نائب الرئيس الأول السابق في منفاه القسري ودعم فكرة مشاركة مجموعته في الحوار من أجل شمولية العملية.

وقال البيان "ان الرئيس لا يعتزم منع الدكتور رياك مشار من المشاركة فى الحوار الوطنى حيث انه قد رحب بالفعل بمشاركة وفد مشار"، مشيرا الى ان اصرار زعيم المتمردين على "المقاومة المسلحة" يتناقض مع القاعدة الاساسية لمبادئ الحوار السلميي "وعليه إذا كان الدكتور مشار يسعى للسلام والاستقرار في البلاد يمكنه قبول اقتراح عدم العنف والحل السلمي للصراع من خلال حوار وطني موثوق وشفاف وهذا سيكون موضع تقدير كبير من قبل الجميع وبالتالي سيكون موضع ترحيب كبير للمشاركة في الحوار ."

وتصر حركة مشار على ضرورة إجراء محادثات بين الطرفين المتحاربين الرئيسيين لتنشيط اتفاق السلام الموقع بينهما 2015 وإعادة تنشيط الترتيبات الأمنية بما في ذلك وقف إطلاق النار.

وشددت لجنة الحوار الوطني أن المبادرة هي محفل وعملية يتم من خلالها جمع شعب جنوب السودان لمعالجة الأسباب الجذرية لنزاعهما وإعادة تعريف أساس وحدته من حيث صلته بالوطنية والمواطنة والانتماء، فضلا عن إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لإدماجها واستقرارها على المستوى الوطني.

وقالت اللجنة ان الهدف الاساسى هو انهاء الصراع والبدء بعهد جديد من السلام المستدام والمصالحة والاستعداد لاجراء انتخابات وطنية.

وقال البيان ان انجيلو بيدا قال إن اعلان وقف اطلاق النار من جانب واحد واطلاق سراح السجناء السياسيين من قبل الرئيس بالاضافة الى مبادرات اخرى تعبر عن حسن النية وتعتبر خطوات ايجابية هامة اتخذت لبناء الثقة وتهيئة بيئن مواتية للحوار الوطنى، وزاد "في هذا الصدد يتوقع من مشار إبداء حسن النية من خلال مراجعة إعلانه السابق في الخرطوم عن المقاومة المسلحة.

ومنذ منتصف ديسمبر 2013 قتل الآلاف من المواطنين وشرد الملايين في أسوأ أعمال عنف تشهدها الدولة الوليدة منذ انفصالها عن السودان في العام 2011.



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