لجنة الحوار في جوبا تقول إن نقص الأموال يعوق جهودها للتشاور مع مشار

جوبا 21 يونيو 2017- قالت اللجنة التوجيهية للحوار الوطني في جنوب السودان إن نقص الأموال يعوق جهودها للتشاور مع زعيم المتمردين المنفي رياك مشار والسياسيين المعارضين في الخارج.

ريك مشار في مؤتمر صحفي بالخرطوم ـ 18 سبتمبر 2015 "سودان تربيون"

وقال عضو لجنة الإعلام الفريد تعبان، في تصريحات الثلاثاء بعد لقائه بعدد من أعضاء اللجنة التوجيهية للحوار " ابلغنا ان نجري مشاورات مع رياك مشار وجميع مواطني جنوب السودان في الخارج، ولكن كما تعلمون فإن الحكومة ليس لديها المال وكذلك لم يقدم أعضاء المجتمع الدولي دعمهم حتى الآن. هذا امر خطير لأنه بدون اموال لا يمكننا السفر خارج البلاد للقاء اللاجئين والسياسيين الذين يعيشون فى المنفى وهذه خطوة هامة جدا فى الحوار الوطنى".

وكان الرئيس سلفا كير دشن لجنة الحوار الوطنى الشهر الماضى كجزء من الجهود لاعادة الثقة بين المجتمعات المحلية التي قسمتها الحرب الأهلية.

وتهدف العملية لمعالجة القضايا المحلية فضلا عن الاختلافات السياسية الوطنية التي تحولت إلى حرب قبلية قبل ثلاث سنوات.

ورفض فصيل المعارضة المسلح بقيادة النائب السابق رياك مشار عملية الحوار الوطني واعتبرها استراتيجية لتمديد شرعية الرئيس كير بعد انهيار اتفاق السلام الموقع أغسطس 2015 .

ويتردد المانحون الدوليون أيضا في تمويل العملية بعد أن قال الرئيس كير إن منافسه الرئيسي مشار لا ينبغي أن يشارك في العملية لأنه "سيأتي ويسبب مشكلة أخرى في جوبا". غير ان اللجنة التوجيهية للحوار الوطنى اصرت على ضرورة مشاركة جميع الاطراف فى الحرب بغض النظر عن رفض الرئيس كير الحوار مع منافسه العسكرى.

ولكن في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه الدولة الوليدة فإن عملية الحوار من المحتمل أن تواجه مزيدا من التأجيل.