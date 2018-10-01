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لجنة الرصد: برلمان جنوب السودان لم يصادق على اتفاقية السلام

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جوبا 1 أكتوبر 2018 ـ قالت اللجنة المشتركة للرصد والتقييم، الهيئة التي تراقب تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، إن بعض المواعيد النهائية بما في ذلك التصديق على اتفاقية السلام التي تم تنشيطها انتهت منذ أسبوعين.

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سلفا كير أثناء خطاب سابق أمام البرلمان

وأصدرت اللجنة الجمعة تحديثا عن حالة عملية التنفيذ، مشيرة إلى أن الرئيس عين لجنة الفترة ما قبل الانتقالية في 26 سبتمبر، وعقدت ورشة عمل دائمة لوقف إطلاق النار والأمن الانتقالي في الخرطوم. كما أصدرت الأطراف عدة إعلانات بشأن لاتفاقية حل النزاع في جنوب السودان.

وفي بيان صدر الجمعة، قالت اللجنة المشتركة للرصد والتقييم إن البرلمان في جنوب السودان لم يصادق بعد على الاتفاقية.

وتابع "المواعيد النهائية انتهت بدون المصادقة على اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان من قبل المجلس التشريعي الوطني الانتقالي وإعادة تشكيل لجنة تعديل الدستور الوطني، وإعادة تشكيل اللجنة المشتركة للرصد والتقييم وتشكيل مجلس الدفاع المشترك والإفراج عن جميع سجناء الحرب والمعتقلين السياسيين".

وأمر الرئيس سلفا كير الخميس بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب، لكن لم يتم إطلاق سراح أي منهم حتى الآن، إلا أن مسؤولي الحكومة في جوبا يقولون إن العملية جارية.

وفي اجتماع استثنائي عقد الأسبوع الماضي صادقت الحكومة على اتفاقية السلام ولكن ليس من الواضح لماذا لم يجتمع المشرعون بعد للتصديق على الاتفاقية.

وتشمل الأنشطة السابقة للفترة ما قبل الانتقالية التصديق على الاتفاقية والإعداد للإجراءات العاجلة اللازمة لبدء عملية التنفيذ وإعادة تشكيل مختلف المجالس واللجان المعنية بالاتفاق.



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