لجنة الرصد والتقييم تدعو لاحترام وقف إطلاق النار في جنوب السودان

جوبا 23 يناير 2017- قال رئيس لجنة الرصد والتقييم المشتركة لاتفاق السلام في جنوب السودان فستوس موغاي انه يتعين على الفصيلين المتحاربين الرئيسيين في البلاد احترام اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقعاه في 21 ديسمبر من العام الماضي.

موغاي يتحدث لمجلس الأمن في 31 أكتوبر 2016 (سودان تربيون)

وفي بيان أصدره الإثنين طالب موغاي جميع الأطراف باحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية.

وأردف " أن آلية مراقبة وقف إطلاق النار الانتقالية ستواصل الإبلاغ عن أي انتهاكات تم التحقق منها بخصوص وقف إطلاق النار، سواء من حيث أعمال العنف المحددة أو التحركات العسكرية أو أي إجراءات أخرى تتنافى مع أحكام الاتفاق".

ودعا الفصائل المتحاربة في النزاع في جنوب السودان إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الآلية التي ترصد الهدنة، لافتا إلى أن الآلية تقوم برصد عدد من الحوادث والتحركات في جميع انحاء البلاد والتحقيق فيها.

وزاد "جميع الاطراف الموقعة على اتفاقية وقف الاعمال العدائية يقع على عاتقها الالتزام بضمان الوصول غير المقيد لمراقبي وقف إطلاق النار حتى يتمكنوا من تقديم تقارير دقيقة وسريعة عن الوضع فى جميع انحاء البلاد".

ووفقا للمادة 4 من اتفاق وقف إطلاق النار فإنه لا يجوز للطرفين القيام بهجمات لفظية أو جسدية ضد مراقبي السلام من منظمة الإيقاد والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة أو أي كيان آخر مرتبطة بتنفيذ هذا الاتفاق ".

وتبادلت الفصائل المتحاربة في الدولة الوليدة الاتهامات بخرق الاتفاق، إلا أن موغاى قال ان فريق اللجنة هو الممثل المباشر للإيقاد في جنوب السودان وعلى هذا النحو يتعين على طرفي النزاع التعاون معه.

وأردف "ان مسؤولية جميع الأطراف الموقعة على الاتفاقية هي وقف الاعمال العدائية والوفاء بالتزاماتها بضمان الوصول غير المقيد لمراقبي وقف إطلاق النار التابع للآلية حتى يتمكن من تقديم تقارير دقيقة وسريعة عن الوضع في جميع انحاء البلاد".

وقتل عشرات الآلاف من المواطنين وشرد أكثر من مليوني شخص في أسوأ أعمال عنف تشهدها الدولة الوليدة منذ انفصالها عن السودان يوليو 2011.