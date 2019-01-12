لجنة الصيادلة السودانية تنفذ إضرابا جزئيا انحيازا للاحتجاجات

الخرطوم 12 يناير 2019- نفذت عشرات الصيدليات في السودان، السبت، إضراباً جزئياً عن العمل منذ العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، على أن يستمر حتى الاحد، مع مواصلة العمل في صيدليات الطوارئ، انحيازا للاحتجاجات الشعبية.
- رجل سوداني يحتج على ارتفاع أسعار الدواء ـ صورة من مواقع التواصل الاجتماعي
وأكدت لجنة الصيادلة السودانية المركزية في بيان اطلعت عليه (سودان تربيون)، إن 400 صيدلية بمدينتي الخرطوم والقضارف شرق البلاد، أغلقت أبوابها استجابة لدعواتها بالإضراب عن العمل انحيازاً للاحتجاجات الشعبية التي دخلت أسبوعها الثالث.
ونددت اللجنة المركزية للصيادلة في صفحتها الرسمية على فيسبوك، بقتل المتظاهرين واقتحام المستشفيات وأقسام الطوارئ.
ويعاني السودان من أزمات في الأدوية مثلت إحدى أسباب الاحتجاجات، مع غلاء اسعارها خلال الاشهر الماضية وانعدام بعض الأصناف المنقذة للحياة.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات في الخرطوم وعدد من ولايات البلاد منددة بالغلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية، قبل يعلي المحتجون من سقف المطالب بالدعوة لتنحي الرئيس عمر البشير.
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