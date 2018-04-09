لجنة العقوبات بمجلس الأمن تجتمع الأربعاء بشأن جنوب السودان

نيويورك 9 أبريل 2018 ـ تعقد لجنة العقوبات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع فريق الخبراء اجتماعا في 11 أبريل لمناقشة تقريرها النهائي وتوصياتها بشأن الوضع في جنوب السودان الذي ينزلق في حرب أهلية منذ 2013.

مجلس الأمن - أرشيف

وأفادت تقارير أن الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والصراع المسلح فيرجينيا جامبا ستقدم تقريراً للجنة بشأن مجمل الأوضاع في الدولة الوليدة.

وفي أبريل يتوقع أن يستمع المجلس إلى إحاطة بشأن بعثة الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) تتبعها مشاورات.

وكذلك يتوقع أعضاء المجلس أن يتلقوا التقرير الشهري المقدم من الأمين العام بشأن انتهاكات اتفاق وضع القوات أو العراقيل التي تواجه يونميس على النحو المطلوب في القرار 2406. وتنتهي ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في 15 مارس 2019.

وفي أكتوبر من العام الماضي أبرز تقرير صادر عن لجنة مجلس الأمن عددا من القضايا، مثل منتدى تنشيط السلام رفيع المستوى للأطراف في اتفاق حل النزاع في جنوب السودان والجهود الإقليمية للحكومات الدولية الهيئة المعنية بالتنمية والحالة الإنسانية والاقتصادية السيئة والأثر المحتمل للعقوبات الإضافية.

وفي مارس من العام الماضي دعت لجنة من خبراء الأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة على جنوب السودان بعد أن تبين أن حكومته تنفق عائدات النفط على الأسلحة بينما يواجه مواطنو البلاد المجاعة، إلا أن الصين وروسيا عارضتا الدعوة وطالبتا الدول الإقليمية أن تلعب دورا رئيسيا في حل مشكلة جنوب السودان.

وانزلق جنوب السودان في حرب أهلية منتصف ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه حينها رياك مشار بالتآمر للانقلاب على حكومته. وأجبر الصراع أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم.