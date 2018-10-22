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لجنة المعدنين السودانيين: مصر وعدت بتسليم ممتلكاتنا قبيل قمة البشير والسيسي

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الخرطوم 22 أكتوبر 2018 ـ قال ممثل للجنة المعدنين السودانيين إن سفير السودان لدى القاهرة أبلغهم بتلقيه وعود مصرية بإعادة ممتلكات للمعدنين تصادرها مصر منذ ثلاث سنوات، قبل قمة مقررة بين الرئيسين البشير والسيسي بالخرطوم الخميس القادم.

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المعدنون المفرج عنهم قبل توجههم الى الخرطوم - صورة من موقع التواصل "فيسبوك"

وأفرجت السلطات المصرية، في أغسطس 2015 عن 37 معدناً سودانياً احتجزتهم لمدة خمسة أشهر بتهمة التسلل عبر الحدود، غير أنها احتجزت ممتلكاتهم المتمثلة في آليات وأجهزة تعدين عن الذهب تقدر قيمتها بـ 8 ملايين دولار.

وتشمل المتعلقات المحتجزة أجهزة كشف معادن وتحديد المواقع، وهواتف خلوية (ثريا) وعدد من أجهزة البوصلة الحديثة فضلا عن كميات من خام الذهب و430 سيارة ومولدات كهربائية.

وكشف رئيس لجنة المعدنيين السودانيين سليمان أحمد مركز، أن مصر أعلنت عن تسليم ممتلكاتهم المحتجزة لدى السلطات هناك، قبل انعقاد القمة الرئاسية بين الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي يوم الخميس.

وقال مركز للصحفيين بالخرطوم، الإثنين، إن "سفير السودان بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم، أبلغنا بتلقيه تأكيدات مصرية مشددة على تجاوز هذا الملف، وتسليم الممتلكات التي تقدر بالمليارات قبل انعقاد القمة".

وأكد أنه نقل للسفير تخوفهم من أن تكون الوعود مثل سابقاتها، حيث وعد الجانب المصري خلال سنوات أكثر من مرة بحسم الملف وإعادة الممتلكات لأصحابها الذين عانوا الكثير بسبب فقدانهم مصادر رزقهم.

وأشار ممثل المعدنين المتضررين إلى أنهم يترقبون تحرك الجانب المصري بجدية ومصداقية في هذا الأمر الذي استغرق وقتا أطول من اللازم وأثر على حياة الكثيرين.

وتابع قائلا إن "على الجانب السوداني أن يكون أكثر إصرارا ومتابعة في حسم الملف، وألا يكون مجرد قرار شفوي يذهب مثل ما سبقه. نريد قرارا موثقا بالأوراق حتى تسهل متابعة الحقوق بالنسبة للمتضررين".

ونبه إلى أن السلطات المصرية أصدرت أكثر من قرار وتوجيه سابق بتسليم هذه الممتلكات، بل وأعلنت في إحدى المرات أنها في طريقها إلى السودان لكن شيئا من ذلك لم يحدث.

وناشد وزارة الخارجية وعلى رأسها الوزير الدرديري محمد أحمد ووكيل الوزارة والجهات المختصة، بالحرص على متابعة إعادة ممتلكات المواطنين الذين تضرروا كثيرا، خاصة وأنها مشرفة على هذا الملف منذ بداية المشكلة.



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