 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019

لجنة المفصولين تعسفيا تعلن خططها لإعادة آلاف المحالين للصالح العام منذ يونيو 89

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 25 نوفمبر 2019- قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الاثنين إن قضية المفصولين تعسفياً وسياسياً من الخدمة المدنية تمثل واحدة من القضايا ذات الأولوية لحكومته.

JPEG - 41.7 كيلوبايت
رئيسة لجنة إعادة المفصولين هانم برهان الدين ووكيل وزارة الإعلام رشيد سعيد يعلنان خطط اللجنة .. الإثنين 25 نوفمبر 2019

وأوضح في منشور على صفحته بفيس بوك أن اللجنة المعنية بتسوية قضايا هذه الفئة باشرت أعمالها منذ شهر أكتوبر المنصرم، في محاولة لرد الاعتبار بالمقام الأول ومن ثم النظر في تعويضهم ورد الحقوق وتسوية المظالم التي تسبب فيها قرار الفصل.

وكانت حكومة الرئيس المعزول عمر البشير التي تولت مقاليد السلطة في يونيو من العام 1989 أحالت الاف العاملين والموظفين للصالح العام في سياق خطتها لتمكين أصحاب الولاء السياسي بكل الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وعقدت اللجنة مؤتمراً صحفياً الاثنين لإعلان حزمة من الإجراءات الرامية لرد الاعتبار وتسوية المظالم التي حاقت بالمفصولين على مدى 30 عاما جراء الفصل التعسفي.

وقال وكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد إن اللجنة تشكلت بقرار من مجلس الوزراء للنظر في المفصولين من الخدمتين المدنية والعسكرية منذ يونيو 89 الى 2019 لإعادة الاعتبار ثم اعادتهم للخدمة حال رغبوا.

ونادى سعيد كل من طالته هذه الإجراءات بالتوجه الى الجهة التي أصدرت قرار الفصل وملء استمارة تبين تفاصيل ما تم بشأنه سواء كان فصلا تعسفيا أو إحالة للصالح العام على أن يصدر قرار بإعادة المتضرر للخدمة فورا ما لم يبلغ من العمر 65 عاما وهي السن المحددة قانونيا للإحالة الى المعاش.

وأوضح الوكيل أن اللجنة ستنظر في كل الحالات منفردة بهدف رد الاعتبار في المقام الأول ومن ثم تسوية الأوضاع المالية والحقوق المعاشية.

وأكد أن كل الوزارات سيكون عليها توزيع الاستمارات لمفصوليها ومن ثم رفعها للجنة لاتخاذ القرار بشأنها.

وقال إن كل من فصل سيتم اعادته للخدمة وفقا للدرجة الوظيفية التي وصل اليها رفقائه الحاليين، كما افاد أن تسويات خاصة بالمعاش ستطال من توفاهم الله بعد الإبعاد من الخدمة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

من الذي اختطف قحت 2019-11-25 16:06:39 بقلم : محمد عتيق عندما نتحدث عن الأخطاء والسلبيات في واقع الثورة وأوضاعها ، يدفعنا إلى ذلك اننا نتحدث عن ثورة قدمت حتى الآن مهراً لا يفوقه شيء في العزة والسمو والثمن ، عن ثورة وعي ذهبت عميقاً في افئدة الأجيال الجديدة ، (...)

المهنيون والتنسيقية وما بينهما 2019-11-19 20:39:14 بقلم : محمد عتيق عندما انفجرت المظاهرات الشعبية منتصف ديسمبر ٢٠١٨ في البلاد ،وآثرت القوى السياسية وعلى رأسها نداء السودان الدفع بلافتة المهنيين لقيادة الثورة لأسباب بعضها موضوعية وأخرى تكتيكية ، كان على قوى المعارضة (...)

"خليك مع الزمن " وضد العنصرية 2019-11-18 20:08:46 اْحتفي برمضان زائد جبريل ياسر عرمان المصانع التي انتجت رمضان زائد جبريل ؛أغلقت أبوابها وتوارت خلف سحب الغياب ، وأفل البلد الذي أنجب رمضان زائد قبل الشروق ، ولم يعد موجوداً في الخريطة مثلما كان ذاخراً باطياف البشر واللغات (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.