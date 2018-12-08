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لجنة برئاسة وزير دفاع جنوب السودان لتوحيد الحركة الشعبية - شمال

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جوبا \ الخرطوم 8 ديسمبر 2018- كشفت مصادر موثوقة لـ (سودان تربيون) عن تشكيل الرئيس سلفا كير ميارديت لجنة برئاسة وزير الدفاع كول مانيانق للعمل عل توحيد جناحي الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال ،فصيلي مالك عقار وعبد العزيز الحلو.

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مالك عقار وعبد العزيز الحلو وياسر عرمان في اجتماع بالمناطق المحررة ـ صورة إرشيفية لـ "سودان تربيون"

وتبنى الرئيس سلفا كير مؤخرا مبادرة لجمع الحركات المسلحة بالحكومة السودانية في محاولة منه للمساهمة في جلب السلام الى البلد الجار، وقرر أن تشمل مسلحي دارفور علاوة على الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بفصيليها المتخاصمين.

وقرر كير فيما يبدو العمل أولا على تسوية خلافات جناحي الحركة الشعبية واقناعهما بالجلوس الى الحكومة السودانية في وفد واحد.

وطبقا لمصادر وثيقة الصلة بالملف فإن سلفا التقى الطرفين في اجتماعات مستقلة و"شدد على ضرورة توحيد الحركة والمضي قدما في المفاوضات مع الحكومة السودانية لتحقيق السلام في المنطقتين".

وبدأت اللجنة فعليا اجتماعاتها وشرعت في لقاءات مع قيادات الحركة والعضوية التاريخية للتنظيم.

وفي الخرطوم قال سفير دولة جنوب السودان لدى الخرطوم ميان دوت خلال ندوة حول "دور السودان في استدامة سلام جنوب السودان" إن بلاده تعمل على التوسط بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة التي تقاتلها في المنطقتين ودارفور.

وأشار الى مفاوضات تجري حاليا في جوبا لتوحيد فصيلي الحركة الشعبية تمهيدا لجلب السلام الى النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وأضاف " قريبا ستسمعون خيرا".



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