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لجنة برلمانية تستدعي وزير المعادن بشأن أحداث (السنقير)

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الخرطوم 6 مارس 2018- قررت لجنة بالبرلمان السوداني استدعاء وزير المعادن حول ملابسات مصرع مواطن بنيران روسي يعمل بشركة تعدين شمال البلاد.

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وزير المعادن السوداني هاشم علي سالم

وأطلق عامل يتبع لشركة روسية تعمل في التنقيب عن الذهب بوادي "السنقير" شمال غرب مدينة بربر بولاية نهر النيل، عصر الأحد، النار على مجموعة من مواطني قرى السليمانية والرضي وأصاب خمسة منهم بإصابات بالغة نقلوا على إثرها لمستشفى عطبرة.

وتصاعدت المواجهات بين الشركة الروسية والأهالي إثر وفاة أحد الجرحى متأثرا بإصابته، فجر الإثنين، واحتشاد أهالي القرى المحيطة قرب مخيم الشركة الروسية.

وقالت رئيسة لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان في تصريحات صحفية الثلاثاء إن لجنتها قررت "استدعاء وزير المعادن للمثول امامها يوم الاحد المقبل لاستفساره وتوضيح الحقائق بشأن الحادثة ".

وتابعت " اللجنة لا تملك معلومات رسمية بشأن الحادثة، التي تحولت إلى قضية جنائية".

من جانبه أكد رئيس لجنة الامن والدفاع بالبرلمان اللواء الهادي آدم أن وزارة الداخلية ستحقق في الحادثة، ملمحا الى تورط قوى المعارضة في الحادثة.

وقال " المواطن درج على الاعتراض على أي استثمار مدعياً ان المنطقة ورث له، ولا استبعد ان يكون للمعارضة يد فيما حدث".

ووصف آدم تصرف الشرطة في الحادثة بالمهني والممتاز وأنها استخدمت اقل قوة للدفاع عن النفس.

واشتبك الأهالي المحتجين وقوات من الشرطة تؤمن مخيم الشركة الروسية الإثنين حيث استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.



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